Tassano candidato a diputado: “Los cambios sociales y tecnológicos exigen nuevas leyes”

El actual intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, habló en Hoja de Ruta sobre el desafío de pasar de la gestión municipal al trabajo legislativo. En plena campaña como candidato a diputado provincial, reflexionó sobre el contexto que atraviesa la provincia, la necesidad de actualizar marcos normativos y su propia vocación de seguir aprendiendo.

“Por momentos me pongo a pensar en eso, y sin duda lo veo como un gran desafío”, expresó al referirse a su futura función en la Legislatura. “Trato de mantenerme actualizado, y todos sabemos los cambios sociales y culturales que estamos viviendo, impulsados por la tecnología. Eso obliga a pensar nuevas leyes”.

Tassano destacó que uno de los grandes objetivos será acompañar los procesos de transformación que ya están en marcha en Corrientes, desde el desarrollo productivo hasta los debates ambientales. Habló de la necesidad de adecuar las normas a los tiempos que corren, mencionando sectores clave como el forestal, arrocero, ganadero, turístico y hortícola.

“Este es un gobierno que impulsa el desarrollo económico en toda la provincia. Y eso requiere un marco legal que esté a la altura. Hay rubros, como el ambiental, donde todavía falta avanzar mucho. Desde la reforma constitucional de 1994, se abrieron muchos caminos, pero todavía faltan leyes finas y provinciales que completen ese entramado”, remarcó.

Finalmente, señaló que su principal objetivo es poner su experiencia de gestión al servicio de una Legislatura más conectada con las transformaciones de la sociedad.

