Compromiso ambiental: jóvenes de la promoción 2026 reforestan espacios públicos en Saladas

La jornada se realizó el miércoles en el marco del Día Mundial de la Tierra, instituido por la ONU, y contó con la participación activa de los alumnos de la promoción 2026 de la Escuela Normal “María Luisa Román de Frechou”.

Los jóvenes, acompañados por sus profesores, se encargaron de las tareas de plantación, reforzando el vínculo entre la educación y el cuidado del entorno natural.

Un compromiso de gestión

El intendente de Saladas, Noel Gómez, encabezó la actividad junto a referentes de las áreas de Producción, Ambiente y Mantenimiento de Espacios Públicos.

Durante la jornada, se destacó que la plantación no solo embellece el histórico predio ferroviario, sino que genera beneficios directos como la mejora en la calidad del aire y la creación de nuevas zonas de sombra.

“Con este tipo de iniciativas, continuamos impulsando acciones que promueven la conciencia ambiental y la participación ciudadana”, sostuvo el intendente Gómez ante la prensa local.

Responsabilidad compartida

Desde la Jefatura de Ambiente y Desarrollo Sustentable subrayaron que el mantenimiento de estos nuevos ejemplares es una responsabilidad compartida entre el Estado municipal y los vecinos.

La elección del Paseo La Estación no es casual, ya que se trata de uno de los puntos de encuentro más importantes de la comunidad saladeña, donde ahora el equilibrio ecológico tendrá un nuevo impulso.