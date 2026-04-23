Ana Miño sobre las amenazas en escuelas: "No podemos tomarlo como una broma ni minimizar"

La ministra de Educación, Ana Miño estuvo este jueves en el programa "Hoja de Ruta" donde habló sobre el contexto que se vive en las escuelas tras las múltiples amenazas de violencia extrema y que tipo de medidas se toma desde el gobierno.

La funcionaria reconoció que el clima de tensión surge de sucesos lamentables en provincias vecinas. "Lo estamos viviendo con la misma preocupación que toda la población. Surge de un episodio que fue muy lamentable en Santa Fe, por lo tanto no podemos tomarlo como una simple broma o minimizar la cuestión porque es algo muy grave", sentenció.

Protocolo de acción y denuncias inmediatas

Ante la aparición de una amenaza, el Ministerio estableció un circuito de comunicación directa para evitar la burocracia. "Ellos detectan esto, comunican a sus supervisores, a los directores de nivel y ahí ya me llega a mí la información. Después se hace la denuncia a la Policía y pasa directamente a Fiscalía. No podemos permitir que el proceso sea lento", explicó la funcionaria.

Asimismo, destacó que se otorga "absoluto apoyo" a las decisiones autónomas de cada institución, como la revisión de mochilas o la restricción de ciertos elementos. "Cada escuela tiene realidades diferentes y sabe en qué contexto se da cada episodio", agregó.

El rol de la Policía en las escuelas

Respecto a la presencia de uniformados, Miño aclaró que la fuerza actúa como veedora y acompañante, pero no interviene directamente en la requisa de pertenencias de los alumnos. "Solicitamos que el personal directivo o docente sean los que hagan la requisa en caso de que así se decida. La Policía acompaña", señaló.

Además, resaltó el trato humanizado de los efectivos en estos casos sensibles. "Destaco el trabajo de la Policía; fueron muy conscientes. En la Regional, la rectora resaltaba el trato del subcomisario incluso conteniendo a los chicos para que no se asusten", afirmó la ministra.

Salud mental y trabajo interministerial

La ministra subrayó que la problemática excede las facultades del área educativa y requiere un abordaje conjunto. "No podemos trabajar de manera aislada porque no tenemos las herramientas para afrontar solos esto", admitió, mencionando la colaboración con los ministerios de Seguridad y Salud.

En este marco, anunció avances en materia de atención psicológica:

Guardia 24 horas: El Hospital de Campaña cuenta con atención presencial permanente de psicólogos y psiquiatras.

Telemedicina: Se implementarán consultorios virtuales para que los alumnos del interior accedan a terapia mediante tecnología.

Acompañamiento: El equipo de la Disepa (Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo) interviene inmediatamente en cada escuela afectada.

Bullying y la responsabilidad familiar

La funcionaria vinculó estas manifestaciones de violencia extrema con problemas de base como el acoso escolar. "Venimos trabajando con el tema del bullying; es una situación que se vive desde hace mucho tiempo. La Disepa toma intervención inmediata cuando surgen estos grafitis", explicó.

A su vez, apeló a la responsabilidad de los tutores: "Acá nadie puede quedar afuera. Es fundamental el rol de la familia. Tenemos que hacer un trabajo consciente toda la comunidad educativa".

El debate nacional y el rol de Nación

Además, la ministra se refirió a la Mesa Federal de Educación, donde el tema ya forma parte de la agenda urgente de todas las provincias. "Es una discusión que vamos a tener que dar en todo el país. La escuela tiene que ser inclusiva, pero hay que debatir cuáles son las herramientas que vamos a tener para hacer frente a esto", concluyó, mencionando que provincias como Mendoza ya registran incidentes en el 30% de sus escuelas.