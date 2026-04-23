Comunicaciones remontó y venció a Barrio Parque, forzando a un quinto juego

En un partido cargado de dramatismo, Comunicaciones de Mercedes logró el miércoles una victoria fundamental ante Barrio Parque por 92 a 84. El equipo correntino mostró dos caras: comenzó con una bajísima efectividad que lo puso contra las cuerdas, pero reaccionó con un volumen de juego arrollador para forzar el quinto partido de la serie de la Liga Argentina.

Un inicio cuesta arriba

El primer cuarto fue todo de la visita. Con una defensa personal extendida y gran efectividad externa, Barrio Parque se adelantó rápidamente. La rotación de Parque funcionaba a la perfección (70% en tiros de campo), llegando a sacar una máxima de 17 puntos promediando el segundo cuarto (44-28). Comunicaciones no encontraba respuestas ante el juego de Lino y dependía exclusivamente de los arrestos individuales de Machuca.

La reacción mercedeña

El quiebre del partido se produjo antes del descanso largo. El local ajustó los tornillos en defensa y metió un parcial demoledor de 15-0 para cerrar el segundo cuarto apenas cinco puntos abajo (51-46). Esa energía se trasladó al segundo tiempo, donde dos volcadas de Raymon Bastardo pusieron al frente a Comu (59-57). La intensidad defensiva solicitada por el entrenador Barsanti empezó a dar sus frutos, construyendo una ventaja que el local ya no soltaría.

Cierre de película

El último cuarto fue golpe por golpe. Parque logró igualar el marcador en el inicio, pero las apariciones de Allende y un triple clave de Fragozo devolvieron la calma al aurinegro. A falta de tres minutos, la ventaja era mínima (80-79).

En el momento más caliente, surgió la figura de Franger Pirela con un triple fundamental y una asistencia para Bastardo que estiró la brecha a seis. Las intervenciones finales de Wolinsky terminaron de sellar el resultado para el delirio de la hinchada local.

Destacados y definición

En el goleo de Comunicaciones se destacaron Bastardo y Pirela con 13 unidades cada uno, mientras que en la visita, Juan Manuel Bejar fue el máximo anotador del encuentro con 21 puntos.

Ahora, todo se traslada a Córdoba. Comu y Barrio Parque se verán las caras en el quinto y definitivo punto el próximo sábado 26 de abril, donde se definirá quién continúa en carrera por el ascenso.