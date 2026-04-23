Corrientes: detuvieron a tres jóvenes y secuestraron cocaína en el barrio Independencia

La Policía de Corrientes detuvo a tres personas durante un operativo ayer en el barrio Independencia de la capital provincial. Durante el procedimiento también se secuestraron envoltorios con cocaína y una moto.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 9, cuando un grupo de la Unidad Especial de Antiarrebatos realizaba recorridas de prevención. En ese contexto, observaron a tres jóvenes que circulaban en una motocicleta e intentaron escapar al detectar a los policías.

Los sospechosos arrojaron varios envoltorios a la calle y huyeron. Sin embargo, tras un seguimiento controlado por las calles Santa Catalina y Los Matacos, los policías lograron detener la moto e identificar a los ocupantes: dos jóvenes de 24 años y un menor de edad.

Durante la intervención, los sospechosos no pudieron justificar su comportamiento y se dio lugar a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que realizó un test orientativo y confirmó la tenencia de cocaína. Los demorados fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia.