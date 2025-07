Colapinto imparable

Por José Luis Zampa

Como en todos los órdenes de la vida, cada vez que un debutante con aptitudes destacadas llega a un coto cerrado y de elite, los que ya están en el olimpo de los elegidos reaccionan con una sorpresa reprimida. Es lo que pasó con el inesperado arribo de Franco Colapinto a la Fórmula 1, donde el joven argentino de 21 años no solamente demostró ser rápido sino también consistente.

Solamente tres carreras tuvo el pilarense para demostrar sus condiciones (Monza, Bakú y Marina Bay) y el mundo comenzó a hablar de él tanto por su desenfado en las relaciones públicas como por su talento sobre el asfalto, con un logro clave que se repitió en las últimas horas: Franco superó a su compañero de equipo al llegar en P11 en la exigente carrera de Singapur y volvió a hacerlo ayer, en Austin, donde rompió todos los pronósticos al entrar en Q3 con el mismo Williams que su Alexander Albon no pudo llevar más allá del decimotavo lugar de la parrilla.Colapinto firmó así una nueva actuación magistral en clasificación para la que será su primera carrera sprint en Fórmula 1. Se trata de una especie de aperitivo de la competencia principal que se corre los sábados por no más de una hora a lo largo de 100 kilómetros, en la que el argentino podrá largar desde el décimo lugar de la grilla, en el lote de los mejores pilotos de la actualidad.Mientras Albon, un tailandés de ascendencia británica que debutó en F1 allá por 2017, no lograba obtener el máximo rendimiento del Williams con motor Mercedes, el chico oriundo de Pilar esta vez pudo escalar 8 posiciones respecto de su compañero de escudería con las mismas configuraciones mejoradas que el piloto principal había estrenado en Singapur sin grandes novedades. En esa oportunidad, el argentino se coló en la largada con una maniobra espectacular y Albon se puso como loco por la radio, lanzando la falsa acusación de “divebomb”.No fue el único que objetó a Colapinto por su fantástica partida en el semipermanente de Marina Bay. Al finalizar la prueba, el español Carlos Sainz (quien ya tiene contrato para ocupar la butaca del argentino en Williams a partir de 2025) sostuvo que “los rookies muchas veces arriesgan demasiado” y sostuvo que “Colapinto casi se lleva puestos a tres autos”.No fue así. Fueron meras demostraciones de celos que se potenciarán a partir de lo que sigue demostrando el argentino ahora en Estados Unidos, donde pudo colar su Williams en el lote de los primeros 10 con resto para llegar todavía más allá, como él mismo lo hizo notar en conferencia de prensa: “Tengo que corregir el error de no llegar con los neumáticos en el límite correcto”. De esa forma, el segundo piloto del equipo inglés en el que Carlos Reutemann fue subcampeón admitió que dejó pasar la oportunidad de acelerar con todo cuando los cauchos estaba en temperatura y nivel de desgaste adecuado. “Después de eso, el auto dice basta”, admitió.Otro de los detalles salientes de la actuación de Franco Colapinto es que superó también al otro crédito joven de la categoría, el neozelandés Liam Lawson, quien regresó a la máxima después de haber reemplazado por cinco fechas a Daniel Ricciardo en 2023. Ahora ya se incorporó como miembro estable del equipo y con esa tranquilidad aceleró su Racing Bull hasta la P15 de la clasificación de ayer.Hay que recordar siempre que Williams es un equipo en crecimiento, pero que sigue estando lejos de sus tiempos de gloria allá por los años 80 y 90. Desde que el grupo inversor Dorilton compró la escudería a los herederos de Franck Williams, James Vowles conduce el team con la mirada puesta a recuperar competitividad. Es en esa estrategia en la que, mediante una decisión arrojada e inesperada, el inglés abrió la puerta al debutante argentino por solo nueve carreras de la temporada actual.Ahora, frente a la certeza de que Franco Colapinto no es uno más sino un pilotazo llamado a grandes logros, está en un dilema ya conocido por todos: conseguir que su delfín se mantenga en la categoría en otro equipo para traerlo nuevamente a Williams cuando pueda desembarazarse del cada vez más deslucido Albon.



-----------------------------------------------------------------------------

Argentinidad al palo

No hay forma de encasillar a Franco Colapinto en el selecto grupo de pilotos de F1. Son solamente 20 elegidos para competir al volante de los autos más rápidos del mundo y el pibe nacido en Pilar hace 21 años no solamente logró hacer maravillas arriba de su monoplaza sino también afuera del cockpit, donde hace gala de una personalidad magnética.

Con modismos argentinísimos como el “che boludo” que repite tanto en ruedas de prensa como en programas de TV, Franco exhibe una personalidad descontracturada que raya las transgresiones ingenuas, como la cometida al recormendar (durante un inverosímil vivo en plena sesión de bicicleta fija) que sus fans no compren el merchandising caro de Williams sino “las cosas truchas”.

El pibe no se achica ante nada y se muestra constantemente cercano a los hinchas argentinos, además de haber logrado el apoyo de miles de seguidores de otros países con un crecimiento exponencial de las interacciones en redes sociales. Su capacidad para el histrionismo es tan natural que algunos lo definen como un personaje en sí mismo, con el agregado fundamental: todo indica que estamos frente a un as del volante tan atípico que ni siquiera tiene auto propio. Se mueve por Inglaterra en colectivo.