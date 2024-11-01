El Gobierno fijó las nuevas tarifas de la energía para el verano

El Gobierno definió los valores mayoristas de la energía, que impactarán en las tarifas de luz y gas desde este viernes 1° de noviembre. El Ejecutivo decidió mantener los precios estacionales de la energía eléctrica vigentes para el período noviembre-abril de 2025.

Los nuevos precios de la energía mayorista se oficializaron mediante las resoluciones 19 y 283, publicadas en el Boletín Oficial.

“Es conveniente mantener los precios estacionales vigentes al 31 de octubre de 2024 durante el período estacional de verano noviembre 2024 a abril 2025”,se explica en los considerandos de la resolución 19. No obstante, modificó el valor del gravamen destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE), que abonan las distribuidoras y que pasa a costar $1500/MWh desde este viernes.

El Gobierno definió mantener sin cambios el precio de la luz (PEST) mayorista, que oscila de $63.187 a $66.885 por MwH hasta el 30 de abril de 2025.

De esta manera, se espera que en los próximos días el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) difundan los nuevos cuadros tarifarios con los valores de transporte y distribución, según corresponda.

Tarifas de luz: cómo quedan las boletas de luz durante noviembre y abril 2025

La Secretaria de Energía informó al respecto que el precio PEST durante noviembre y abril de 2025 quedará sin cambios, es decir, continúan vigentes los valores aplicados durante octubre. A continuación, los valores:

Usuarios N1 (ingresos altos) y sectores productivos (comercios e industrias): Pagarán entre $63.187 y $66.885 kWh/mes, según franja horaria.

Usuarios N3 (ingresos medios): El precio de la luz mayorista es de $66.885 kWh/mes. Tienen una bonificación de 55% sobre el bloque subsidiado (250kw por mes) y el excedente se paga a precio pleno.

Usuarios N2 (ingresos bajos): El valor de la luz mayorista es de $66.885 kWh/mes. Tienen una bonificación de 64% sobre el bloque subsidiado (400kw por mes) y el excedente se paga a precio pleno.

*Con información de TN