¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Oficial

El Gobierno fijó las nuevas tarifas de la energía para el verano

 Impactarán desde hoy en los valores que pagan los hogares, comercios e industrias.

Por El Litoral

Viernes, 01 de noviembre de 2024 a las 10:51

El Gobierno definió los valores mayoristas de la energía, que impactarán en las tarifas de luz y gas desde este viernes 1° de noviembre. El Ejecutivo decidió mantener los precios estacionales de la energía eléctrica vigentes para el período noviembre-abril de 2025. 

Los nuevos precios de la energía mayorista se oficializaron mediante las resoluciones 19 y 283, publicadas en el Boletín Oficial.

“Es conveniente mantener los precios estacionales vigentes al 31 de octubre de 2024 durante el período estacional de verano noviembre 2024 a abril 2025”,se explica en los considerandos de la resolución 19. No obstante, modificó el valor del gravamen destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE), que abonan las distribuidoras y que pasa a costar $1500/MWh desde este viernes.

El Gobierno definió mantener sin cambios el precio de la luz (PEST) mayorista, que oscila de $63.187 a $66.885 por MwH hasta el 30 de abril de 2025.

De esta manera, se espera que en los próximos días el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) difundan los nuevos cuadros tarifarios con los valores de transporte y distribución, según corresponda.

Tarifas de luz: cómo quedan las boletas de luz durante noviembre y abril 2025
La Secretaria de Energía informó al respecto que el precio PEST durante noviembre y abril de 2025 quedará sin cambios, es decir, continúan vigentes los valores aplicados durante octubre. A continuación, los valores:

  • Usuarios N1 (ingresos altos) y sectores productivos (comercios e industrias): Pagarán entre $63.187 y $66.885 kWh/mes, según franja horaria.
  • Usuarios N3 (ingresos medios): El precio de la luz mayorista es de $66.885 kWh/mes. Tienen una bonificación de 55% sobre el bloque subsidiado (250kw por mes) y el excedente se paga a precio pleno.
  • Usuarios N2 (ingresos bajos): El valor de la luz mayorista es de $66.885 kWh/mes. Tienen una bonificación de 64% sobre el bloque subsidiado (400kw por mes) y el excedente se paga a precio pleno.

 

*Con información de TN

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD