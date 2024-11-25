Ejercicio Soberanía: cómo es el despliegue que realiza el Ejército en Corrientes

El Ministerio de Defensa de la Nación informó este lunes que inició el Ejercicio Soberanía 2024 en las provincias de Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Se trata de una actividad que pone a prueba el transporte estratégico del Ejército Argentino desplegando tropas y equipos en un recorrido de más de 1000 kilómetros.

"Con columnas blindadas, motorizadas y ferroviarias, las fuerzas simulan un despliegue a gran escala en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, demostrando su capacidad de movilización rápida y efectiva a larga distancia, desde las bases hasta las zonas de operaciones", precisó la cartera nacional.

En esta oportunidad, los esfuerzos buscan comprobar las capacidades militares en el transporte estratégico, por medio automotor y ferroviario, a fin de verificar la factibilidad de estos modos, imponiendo movimientos desde los asientos de paz de las unidades hasta la zona de adiestramiento operacional.

El desafío que implican estos desplazamientos de columnas blindadas, motorizadas y ferroviarias de más de 1000 km de distancia pone a prueba el profesionalismo y la pericia de los batallones de Transporte.

Una vez concentrados los medios en lo que dio en llamarse “Teatro de Operaciones Noreste”, será el momento de certificar las capacidades de ejecución de tareas de apoyo a la movilidad y contramovilidad de los elementos de Ingenieros, que deberán conducir múltiples operaciones de franqueo de cursos de agua de manera simultánea. Además, deberán estar en capacidad de actuar en zonas de catástrofe natural apoyando las actividades con funciones de descontaminación de ambientes QBN y potabilización de agua.

Por su parte, elementos de Comandos, Paracaidistas y Cazadores de Monte ejecutarán operaciones de configuración en diferentes áreas para facilitar el desarrollo de la operación principal.

En igual sentido, los elementos de Comunicaciones y Ciberdefensa llevarán adelante operaciones de guerra electrónica y de información, contribuyentes al logro del efecto deseado, al mismo tiempo que brindarán el apoyo necesario de comando y control.

Se encontrarán empeñados también elementos de Inteligencia de Combate, que proporcionarán apoyo dentro del dominio de la información.

La Aviación de Ejército, con sus helicópteros y aviones, contribuirá al despliegue de los medios y al desarrollo de operaciones helitransportadas y de lanzamiento de paracaidistas.

Finalmente, los elementos blindados y mecanizados realizarán operaciones ofensivas decisivas para cumplir la misión impuesta, apoyados por los elementos de Artillería de Campaña y Antiaérea que acompañan la maniobra.

La simultaneidad y secuencialidad de las acciones suponen cierto grado de complejidad, que será conducido de manera integral por el Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido y la División Ejército 1, desde el Puesto Comando Multidominio, que le permitirá apreciar, resolver y ordenar de manera rápida y precisa, dadas las capacidades con que cuentan sus instalaciones de comando y control.

Por último, serán desplegados los elementos logísticos requeridos para sostener las operaciones durante los días que dure la actividad.

Las zonas de empleo incluyen las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Corrientes, donde se realizarán las operaciones simultáneas y concurrentes para el logro del objetivo fijado.

El 2024 fue un año marcado por un cambio de tendencia en la concepción del empleo operacional de los medios militares más orientado a las operaciones multidominio. El Ejercicio Soberanía permitirá verificar el alto grado de capacitación de los hombres y mujeres que integran el Ejército, quienes, con vocación de servicio y solvencia profesional, han demostrado estar ampliamente capacitados para conducir y ejecutar este tipo de actividades.