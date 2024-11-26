La Provincia brinda asistencia sanitaria a las familias afectadas por el temporal

El Gobierno Provincial informó este martes que el Ministerio de Salud Pública brindó asistencia a las familias de Sauce que estuvieron afectadas por el temporal.

En este marco, realizaron atenciones sanitarias y también enviaron botiquines de primeros auxilios, repelente, suero antiofídico, entre otros.

Ante esta situación, se movilizaron desde hospitales del interior, promotores y agentes de salud, y también viajaron desde Capital para contener a los afectados.

En estas horas, los equipos de la cartera sanitaria provincial continúan recorriendo la zona y asistiendo a quién lo necesite.

Por indicación del ministro Ricardo Cardozo, se envió repelente, botiquines de primeros auxilios, repelente, suero antiofídico y otros insumos.

El trabajo va a continuar por las siguientes horas para asegurar la asistencia sanitaria a todos los correntinos afectados por el temporal.

“Atención Primaria de la Salud (APS) está trabando con la gente. Estamos haciendo controles sanitarios, pero también enviando insumos y reforzando con los elementos que puedan necesitar, todo esto por indicación del ministro Cardozo”, explicó la subsecretaria Alicia Pereira.

El director del Hospital Santa Rosa de Sauce, Raúl Osvaldo Antenucci, comentó que se están ocupando de manera conjunta con la Municipalidad de la ciudad para atender a los damnificados.

“Estamos trabajando con la Municipalidad. Hay mucha gente sin techo, sin casa, el tornado hizo que se alojaran en distintos lugares. Todos fueron atendidos y no hubo ninguna urgencia en salud, sí una mujer se fracturó un brazo y ya hicimos la derivación correspondiente”, precisó.

El personal de Esquina y de Pueblo Libertador que depende del Ministerio de Salud, también viajó esta mañana a Sauce para colaborar en la asistencia sanitaria.

“El equipo de Promotores de Salud y Agentes Sanitarios no reportó inconvenientes por esta contingencia climática en Esquina. Por la mañana, salimos con una delegación de APS para asistir a Sauce que fue la más afectada por la cola de tornado y, las lluvias de ayer y lo que continuó hoy”, dijo el director del Hospital San Roque de Esquina, Humberto Bianchi.