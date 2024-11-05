Se extiende la alerta amarilla por fuertes tormentas en Corrientes

Tras la caída de precipitaciones en distintos sectores de la provincia, este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por fuertes tormentas para este miércoles en Corrientes. En cuanto a las temperaturas se mantendrán en alta con hasta 31ºC, por lo que se espera una jornada calurosa.

Según los datos aportados por el ente nacional, señalan que las precipitaciones de mayor intensidad se podrían desarrollar durante la tarde y noche de este miércoles.

La alerta se extiende durante todo el territorio correntino como por: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé y el resto de localidades.

La advertencia amarilla señala que: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos”.

Por lo que se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma local.