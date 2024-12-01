n Quizás sea un poco exagerado tildar de monstruo a esta extraña especie animal que apareció hace unos años en la costanera de Buenos Aires y que recién hace poco se dio a conocer, la trascendencia rápida de esta historia urbana se hizo conocida en algunos medios y por supuesto, en la redes, siendo dada a conocer como una de las tantas historias urbanas que abundan en la ciudad de Buenos Aires. El ingenio popular no vaciló en bautizar a esta extraña criatura como el Monstruo del Río de la Plata, ya que surgió en los últimos años en la Reserva Ecológica del Río de la Plata, más precisamente en la costanera Sur, donde este raro animal fue visto en varias ocasiones en los últimos tiempos.

Así como el lago Ness en Escocia tiene su propio monstruo y en el lago Nahuel Huapí, en Argentina, también hay un extraños ser acuático que habita en sus aguas, y se lo llama “Nahuelito”, así también la Reserva Ecológica de la Costanera Sur de Buenos Aires tiene su propio monstruo, un serl misterioso y extraño animal mitad rata y mitad perro, al que pronto la imaginación y el ingenio popular bautizó como “Reservito” por haber aparecido allí y ser visto a menudo en la reserva ecológica de la costanera sur. Si la gente cree y lo asegura con firmes testimonios, el mito existe. A veces son historias realmente increíbles, pero las creemos igual, todo forma parte de la leyenda y la tradición urbana, asegura un investigador de la temática. Es una leyenda urbana instalada desde hace tiempo en la ciudad y parece cobrar forma más precisamente animal, a raíz de las manifestaciones de quienes aseguran que la Reserva Ecológica Metropolitana es el hábitat elegido por un extraño ser que combina abominables características de perro y de rata y es capaz de dar un buen susto y un sobresalto desagradable a más de un desprevenido paseante o cultor de paseos y caminatas en la costera sur.

Al amparo de los comentarios de la literatura y algunos medios de prensa que dieron sustancia a la leyenda atesorada en el Río de la Plata, y cerca del lujo de Puerto Madero, está la presencia de este extraño animal que desafía las leyes de la naturaleza. La leyenda urbana se refiere a “Reservito” como una bestia carnívora que ataca a las personas si las sorprende en el crepúsculo, que es el momento en que se anima a salir un poco más allá de los pastizales. También hay relatos de que atacó y mató a pequeños perros, ya que fueron encontrados sus cuerpos en distintas zonas de la reserva. Según los relatos de quienes pudieron verlo de cerca, es una mezcla anfibia de rata y perro, es la descripción que gira en torno al extraño animal. Señalan que su apariencia combina aspectos de las ratas y el perro, pero con características anfibias que hacen de la Reserva Ecológica un hábitat ideal para su desarrollo y supervivencia. Las teorías de corte científico acerca de Reservito no desdeñan sus características carnívoras en las que fundamenta su subsistencia pero la leyenda se encargó de multiplicar el voltaje en torno al misterioso habitante de la reserva y planteó su preferencia por la carne humana. La falta de denuncias sobre ataques de la enigmática criatura impide tener mayores precisiones que, eso sí, como tantos otros mamíferos, prefieren la soledad de los atardeceres para extender su presencia, aunque más no sea momentáneamente. Hay quien especula que como suele sorprender a linyeras, gente en situación de calle o marginales, es más complicado tener precisiones formales sobre el caso.

Posibilidades

Una de las teorías o hipótesis afirma que los reiterados incendios que azotan a la reserva son producidos intencionalmente con el objetivo de liquidar a Reservito, que en más de una ocasión atacó a algún desprevenido paseante. Mezcla anfibia de rata y perro, es la descripción que gira en torno al extraño animal al señalar que la apariencia del ejemplar combina aspectos de la rata y el perro, pero con características anfibias, pues hacen de la geografía de la reserva ecológica un hábitat ideal. Otra de las teorías especula que este animal puede ser el producto de un experimento realizado por seres humanos, una experiencia genética que a alguien se les fue de las manos y terminó siendo este ser indescriptible. O quizás la propia naturaleza fue la causante de todo este despropósito genético. Quizás una mutación genética de la naturaleza, que en este sentido siempre nos da sorpresas. No hay que olvidar por ejemplo, que en las profundidades marinas hay peces desconocidos que nunca han sido vistos ni catalogados por la zoología. En fin, hay muchas posibilidades y especulaciones, lo cierto es que hasta el momento no hay ninguna explicación más o menos valedera, que aclare en alguna medida, lo extraño de este caso. Tampoco la ciencia o los investigadores han demostrado mayormente interés en explicar esto. Por lo menos oficialmente, ya que ninguna autoridad se ha pronunciado ni respondido a las inquietudes y denuncias de los vecinos, que son los más preocupados por esta extraña aparición. Hay muchas historias en la centenaria Buenos Aires, de fantasmas, aparecidos y espectros que son vistos en distintos lugares de la ciudad. Si Ud. anda por la Reserva Ecológica, por las dudas mire bien y tenga mucho cuidado.

Fuente: Misteriosa Buenos Aires.- Sergio Lema