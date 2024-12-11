Pronóstico: rige doble alerta por tormentas fuertes en Corrientes

Las precipitaciones podrían regresar a la provincia de Corrientes y al menos hasta este fin de semana se prevén grandes acumulados. En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para la noche de este jueves y naranja durante la madrugada y mañana de este viernes.

La alerta amarilla rige durante la tarde y noche de este jueves en Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar. En el mismo sector pero por la madrugada y mañana del viernes la advertencia se agrava y pasa a naranja.

¿Qué significan las advertencias lanzadas por el SMN?

Amarillo:

El área será afectada por tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes o severas. Estas tormentas estarán acompañadas de ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica significativa y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Naranja:

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica significativa, caída de granizo, ráfagas intensas y, especialmente, abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.