Regresaron las precipitaciones a Corrientes: cuáles fueron los mayores acumulados

Las lluvias volvieron a la provincia de Corrientes y se produjeron diferentes acumulados en distintas zonas. Ante una alerta naranja para el norte de la provincia, en algunas localidades alcanzaron los 65 mm. Al menos hasta la semana próxima no se prevé la caída de agua.

Según los datos del observatorio meteorológico del Inta en el Aeropuerto de Corrientes, en la capital correntina este viernes se registraron 40 mm en lo que va del mes 129 mm y en el año el registró alcanza los 1.680 mm.

En otras localidades como Esquina, en pocas horas se registraron 65 mm, siendo que en las últimas semanas se habían registrado amplios acumulados por las precipitaciones.

La situación en otras ciudades correntinas como Bella Vista es diferente, si bien este viernes cayó 26,5 mm y en lo que va de diciembre solo en dos oportunidades llovió por lo que el total es de 36 mm, durante los últimos 12 meses se acumuló 1.267 mm, estos datos se desprenden del observatorio meteorológico del Inta EEA instalado en la ciudad bellavistense.

En Mercedes durante la jornada se generaron 34 mm, el 1 de diciembre se había registrado un acumulado similar por lo que el total durante el mes es de 71,5 mm. En el año alcanzó los 1.885 superando por cientos de milímetros al promedio histórico anual que es de 1.447 mm.

(VT)

