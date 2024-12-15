Video: rescataron a un kayakista que sufrió un accidente en el Río Paraná

La Policía de Corrientes informó este domingo que Rescataron a un kayakista que sufrió un accidente en el Río Paraná.



El hecho se registró frente a la costanera General San Martín cuando un hombre estaba haciendo kayak y de un momento a otro dio vuelta campana con su embarcación y quedó a la deriva en el agua.

Ante el hecho, otros remadores que estaban en el lugar ayudaron al hombre a mantenerse a flote.



Asimismo, acudieron efectivos de la Policía de Corrientes, quienes descendieron hasta el río con una soga, por el murallón de contención y sacaron del agua al kayakista.





Ante el hecho, también acudieron personal sanitario que asistieron por prevención al hombre.