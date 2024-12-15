¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

choque en cadena lluvias en Corrientes doble alerta
Corrientes

Video: rescataron a un kayakista que sufrió un accidente en el Río Paraná

El hecho se registró este domingo en la ciudad de Corrientes 

Por El Litoral

Domingo, 15 de diciembre de 2024 a las 19:22

La Policía de Corrientes informó este domingo que Rescataron a un kayakista que sufrió un accidente en el Río Paraná. 
 

El hecho se registró frente a la costanera General San Martín cuando un hombre estaba haciendo kayak y de un momento a otro dio vuelta campana con su embarcación y quedó a la deriva en el agua. 

Ante el hecho, otros remadores que estaban en el lugar ayudaron al hombre a mantenerse a flote. 
 

Asimismo, acudieron efectivos de la Policía de Corrientes, quienes descendieron hasta el río con una soga, por el murallón de contención y  sacaron del agua al kayakista.



Ante el hecho, también acudieron personal sanitario que asistieron por prevención al hombre. 

