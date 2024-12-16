Quiénes fueron los ganadores del concurso de Pan dulce y Budín

Se realizó en el Parque Mitre el concurso del Mejor Pan Dulce y Budín, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social este domingo, en la Feria de Emprendedores.

Participaron de la competencia 26 emprendedores gastronómicos. Cada participante presentó dos muestras de productos.

Como presidente del jurado participó Estefanía Cutro, es ingeniera agrónoma con posgrados en Dirección de Empresas y Gestión de la Innovación. Trabaja en el INTA Corrientes desde 2006, está a cargo del área de planificación y participa en la Plataforma de Valorización de Alimentos. Es una de las mentoras de la Red de Cocineros del Iberá, coautora del libro La Cocina Correntina de Aurelio Schinini y columnista de cocina en "Hoja de Ruta", de El Litoral.

“Susana tenia impecable el sabor tanto del pan dulce como el budín, su presentación personal y de su stand eran impecables por eso resulto ganadora del Mejor Pan Dulce y el Mejor Budín. El segundo premio tenía los sabores más innovadores elaborado con productos locales mamón, naranja confitada, miel”, expresó la presidente del jurado.

Para la selección de los ganadores se basaron en los siguientes aspectos: Presentación de recetas, Presentación personal, Originalidad y creatividad, Sabor, Aroma, Textura y Punto de cocción.

Ganadores

1er premio, Rodríguez Susana.

2do premio, Ruiz Guillermo.

3er premio, Vargas Catherine.