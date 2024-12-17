Una mujer tuvo un bebé y abandonó el hospital sin el alta médica

El Ministerio de Salud Pública informó este martes que tomó conocimiento y actuó ante un singular caso ocurrido en el Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal, de la ciudad de Corrientes.

Se trata de una mujer de Buenos Aires que estaba de paso por la provincia, quien ingresó en trabajo de parto, dando a luz en dicho hospital.

Sin contar aún con el alta médica, las vacunas correspondientes ni los exámenes de rutina previos a la autorización de salida y el recién nacido, la paciente decidió abandonar la institución por voluntad propia, transgrediendo el protocolo que había sido previamente explicado por el personal profesional de salud.

Ante la situación y en resguardo del bienestar del recién nacido, se dio intervención al Juzgado de Familia N° 6 para las acciones pertinentes.

De esta manera, finalmente en las últimas horas lograron localizar a la paciente y el recién nacido para complementar los estudios antes mencionados.