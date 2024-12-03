Urge la limpieza del Canal provincial N° 10

POR ALBERTO RUIZ DIAZ

El Canal de desagüe N° 10 en el Dpto. San Cosme tiene la función de drenar hacia el Río Paraná las aguas pluviales de una zona que comprende al pueblo Ex-Ingenio Primer Correntino también conocido como ex Sarpa, donde también se asientan instituciones varias y chacras aledañas a la población. El Río Paraná tiene un nivel medio que se halla a unos 14 (catorce) metros por debajo del pueblo.

El tema que se trata es la incapacidad del canal para realizar su función por hallarse obstruido un tramo situado entre la Ruta Nacional 12 y la calle vecinal donde se ubica el predio depósito judicial de chatarra. Dicho tramo tiene una longitud de 2,4 kilómetros.

La causa material, palpable y evidente de la obstrucción de ese tramo del Canal es la falta de mantenimiento por parte del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), entidad que tiene a su cargo el funcionamiento de los canales como misión inherente al manejo de las aguas y recursos hídricos.

Los Canales provinciales fueron construidos por la Provincia en la década de 1970, vale decir hace casi medio siglo. Las áreas de cuenca fueron delimitadas por hidrólogos y topógrafos del Estado provincial. Las inundaciones causadas por lluvias extraordinarias como las del año 1982 fueron mitigadas desde que los canales funcionaron; incluso las del año 1998 cuando apareció el fenómeno climático global conocido como “El Niño”, de triste memoria por la gran inundación en la zona rural de Perugorría.

Cito al ingeniero Luciano Romero Fonseca, académico y docente quien insistía en que “el agua, cuando falta es emergencia, pero cuando sobra es catástrofe”. Frase concisa y fatal.

Vuelvo al canal 10. La buena praxis recomienda limpieza y mantenimientos periódicos para retirar material sedimentado y obstrucciones que puedan afectar el drenaje. En el año 2008 el ICAA hizo la última limpieza del Canal 10. En el año 2017 se produjo el anunciado ciclo de lluvias extraordinarias de “El Niño”, el cual acarreó grandes perjuicios por inundación en la zona del Ingenio Primer Correntino ya que la evacuación de las aguas se prolongó a causa de la dificultad del escurrimiento en el tramo sucio del Canal 10, lo que dilató el sufrimiento social causado por pérdidas de bienes y de salud humana.

Desde el año 2018 y para curarse en salud los pobladores reclamaron al ICAA la limpieza de dicho tramo del canal. Viene al caso destacar que 2018 fue un año seco y que la gestión de limpieza se formalizó con miras a aprovechar la sequía dado que, por razones obvias, los trabajos de limpieza y restauración del canal no podrían efectuarse cuando el mismo se halle anegado por inundación; y porque una nueva aparición del fenómeno climático de “El Niño” con las consabidas lluvias extraordinarias era conocido e inevitable. La contestación oficial del ICAA se produjo recién en 2023.

El expediente para la limpieza del canal 10 lleva el nro. 540-833/18 y la autoridad que suscribe puso de manifiesto su retórica para no decir que no tenía programas o proyectos para la limpieza del Canal 10. Literalmente admitió que el Organismo lo “está llevando a cabo”. Hasta hoy los pobladores esperan…

Como causa accesoria, ajena al ICAA, puedo agregar que la dificultad del escurrimiento de las aguas pluviales se agrava por los presuntos descuidos en los

niveles proyectados por Vialidad Nacional para las alcantarillas y puentes de la actual Ruta Nacional 12, cuyo terraplén se interpone entre el pueblo Ex-Ingenio Primer Correntino y el Río Paraná, puntualmente en la alcantarilla transversal ubicada a unos 300 metros al Este del mojón Km 1048. La diferencia de nivel entre las alcantarillas de la calle vecinal y de la ruta nacional es de 17 centímetros en 2,4 Km. Esa escasa pendiente determinada por la alcantarilla nacional no permite controlar inundaciones, pero requiere del ICAA mantener la limpieza del canal.

La sequía actual en la zona no se extenderá por mucho tiempo. El gobernador Valdés anuncia que “hay plata” y los pobladores del Ex-Ingenio Primer Correntino creen que sería la oportunidad de realizar la limpieza del Canal 10.-