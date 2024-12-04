Pronostican lluvias con “abundantes acumulados” y altas temperaturas en Corrientes

Tras días de precipitaciones en la provincia de Corrientes, se pronostican lluvias nuevamente y altas temperaturas para este fin de semana. A partir de este jueves y hasta el próximo martes, se podrían producir “abundantes acumulados”.

Según el informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en la semana del 5 al 10 de diciembre se podría producir en él lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser localmente intensas con abundante caída de agua, ocasional caída de granizo y ráfagas sobre Corrientes, Tucuman y Misiones.

“A principios de la semana siguiente habría condiciones de tiempo inestable sobre áreas del NEA. Algunas lluvias y tormentas aisladas sobre Corrientes (norte), Chaco y Misiones”, agregaron desde el ente nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia lluvias a partir del viernes por la noche con un 70% de probabilidad, estas condiciones meteorológicas continuarán durante el sábado.

¿Qué sucederá con las temperaturas?

El organismo indica que seguirá el “ambiente cálido a caluroso" en esta zona del país, al menos hasta el viernes. Las temperaturas rondarán los 33ºC de máxima y los 18ºC de mínima. Para el domingo recién las temperaturas podrían descender algunos grados.