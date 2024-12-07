Despistó y volcó un colectivo de larga distancia en la ruta 12: hay 15 hospitalizados

n Al menos 15 personas debieron ser trasladadas a distintos hospitales de la Capital correntina por las heridas que sufrieron ayer cuando el colectivo de larga distancia en el que viajaban despistó y volcó en la banquina de la ruta nacional 12 km 1149, a la altura del Paraje Yahape. La rápida intervención de la policía permitió normalizar el tránsito y evitar consecuencias más graves.

El micro de la empresa Río Uruguay se dirigía a Posadas con destino a la localidad de Itatí, con 40 pasajeros.

Pero alrededor de las 9, la intensa lluvía y un tránsito complicado por la peregrinación de ciclistas misioneros que se dirigían en promesa religiosa a la localidad de Itatí, complicó al conductor del colectivo que realizó una maniobra brusca para esquivar a los promeseros. Perdió el control del bólido, que se precipitó hacia la banquina y se estampó de lateral en el terreno lodoso.

"Hubo heridos de distinta consideración: 12 fueron trasladados al Hospital Escuela y al Vidal; tres al Pediátrico. Nosotros constatamos que hubo 34 pasajeros, a quienes les pedimos los datos. Hubo otros que fueron rescatados por sus familiares y se retiraron del lugar", informó a El Litoral la policía.

Sin bien efectivos de Gendarmería Nacional colaboraron en ordenar el tránsito, la policía de Yahape tiene a su cargo la investigación judicial de lo ocurrido.