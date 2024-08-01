Pronostican tres meses con menos lluvias y máximas superiores a la normal

Un informe reveló que durante los próximos tres meses se esperan precipitaciones por debajo de lo normal y temperaturas superiores. En el periodo de agosto-septiembre-octubre se aguarda la llegada de La Niña, por lo que para este trimestre se espera un cambio en las condiciones meteorológicas.

Con el anuncio del fenómeno de La Niña, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. Si bien actualmente se transita por condiciones neutras del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) se espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33.3%, teniendo en cuenta el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La gran cantidad de lluvia caída en los primeros meses del año y el frío extremo que sucedió en las últimas semanas quedan atrás. Para el próximo trimestre se espera que el termómetro comience a subir y las temperaturas sean “normales o superiores a las normales”.

Mientras que en cuanto a las precipitaciones, estas podrían ser “normal o inferior a la normal” para esta región, según el informe del ente nacional. En comparación con los primeros meses cuando cayeron 1268.7 milímetros teniendo en cuenta los datos del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa).

Durante la última semana los eventos de lluvia más destacados se observaron sobre la región del NEA, aunque los mismos no arrojaron acumulados significativos para el período. El máximo monto acumulado se registró en Bernardo de Irigoyen, Misiones, con un valor de 49.8 mm. En Corrientes Capital se registraron solo 18 milímetros.

Pronóstico para los próximos días

En cuanto al pronóstico para los próximo días, indicaron que “se espera un ambiente cálido a caluroso en el extremo norte del país, se podrían registrar valores superiores a los 35°C hasta el sábado 3”, según el informe del agrometeorológico del Inta.

Además indicaron que para los próximos 6 días se observan lluvias y tormentas aisladas sobre el NEA. Las precipitaciones podrían llegar a Corrientes para este domingo y extenderse durante los siguientes días al menos hasta el martes.

En cuanto a las temperaturas, para este viernes podrían rondar los 33ºC y la mínima los 22ºC, lo cual representa valores elevados teniendo en cuenta que en los últimos días se registraban mínimas por debajo de los dos dígitos.

