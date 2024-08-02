Plan de Lectura: proponen que el sábado sea destinado a leer en las escuelas

n La ministra de Educación Práxedes López encabezó la presentación del programa Colectivo de Lectura que se desarrolla en el marco del Plan Estratégico Jurisdiccional de Alfabetización.

La iniciativa está destinada a estudiantes del segundo ciclo del nivel primario.

La promoción de la lectura y el fortalecimiento de las comunidades lectoras en el entorno educativo son pilares fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes.

En este contexto, el programa Colectivo de Lectura se propone como una iniciativa integral y transformadora que busca impactar positivamente en la formación lectora de los estudiantes del segundo ciclo del nivel primario.

“Estoy convencida de que si no creamos ambiente para la lectura, ésta no se da”, dijo la ministra de Educación Práxedes López y agregó que el programa viene a enriquecer la alfabetización. “Tiene que ser un colectivo motivante que logre que los sábados sean un día de lectura”, consideró.

A su turno, el director de Planeamiento e Investigación Educativa Julio Simonit explicó que éste es uno de los 16 programas que tiene el Plan de Alfabetización.

“El plan de Alfabetización fue desarrollado mediante un trabajo en equipo entre la Dirección de Planeamiento y las diferentes dependencias del Ministerio junto con instituciones educativas. Ahora invitamos a las instituciones a diseñar su propio plan de lectura, y a que incluyan a otros actores y otros espacios”, manifestó.

Por su parte, el referente de Alfabetización Fabián Yauzas hizo hincapié en el hecho de que el programa busca recrear prácticas sociales de lectura paralelamente a todo lo que se está haciendo actualmente en las escuelas, “queremos potenciar las prácticas de lectura existentes y generar nuevas prácticas”, aseguró.

En este sentido la referente del programa, Daira Rodríguez Bustindui marcó que el programa colectivo de lectura está destinado a estudiantes y docentes del segundo ciclo del nivel primario, y para eso se diseñaron diferentes líneas de acción.

“Una de las líneas de acción es la realización del cuadernillo que va a llegar al 100 por ciento de las escuelas de manera digital, y a las escuelas seleccionadas de manera física. Además habrá un curso de formación docente continua destinado a 30 escuelas de nivel primario y se realizará un acompañamiento a escuelas para que puedan implementar el programa a través de un plan lector”.

María de los Ángeles Leyes Avancini también es referente del programa, y destacó el impacto visual que tienen los cuadernillos.

“El cuadernillo tiene tres paradas, la primera es La Teoría, la segunda parada es La Comunidad y la última parada es La práctica”, dijo.

El acto contó además con la presencia del subsecretario de Gestión Educativa Julio Navías,la presidente del Consejo General de Educación Silvina Rollet, el director General de Nivel Secundario Sergio Gutiérrez, la directora General de Nivel Superior Graciela Yaya y la directora General de Enseñanza Privada Adriana Godoy.