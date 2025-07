Más de 80 personas recibieron atención sanitaria por los incendios en Corrientes

El Ministerio de Salud Pública realizó cobertura sanitaria ante los incendios registrados en los últimos días en Corrientes.

Hasta el viernes, los equipos estuvieron en Colonia Libertad y en Paso de los Libres donde, en ambos lugares, atendieron a más de 80 personas.

Al respecto, la especialista en Emergentología e integrante de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud (APS), Araceli Barrios, sostuvo que “se pone en alerta y se trabaja de manera conjunta con hospitales y centros de la salud cercanos a los focos activos”.

El jueves 16 de enero, a las 22.30, comenzó el incendio por Ruta 14, entre Kilómetro 504 y 510. Estuvo una ambulancia del hospital de Tapebicuá con su personal.

“El número de atenciones, dirigida a particulares, personal de Policía, Bomberos y Gendarmería Nacional, fue entre 40 y 50. Estuvimos desde que inició el fuego hasta que se controló cerca de las 4 del viernes”, precisó el director del hospital de Tapebicua, Ariel Caballero.

Además, el Ministerio entregó, a centros de salud y a Defensa Civil, botiquín de incendios: gasas furasinadas, pervinox, agua oxigenada, guantes de examinación, gotas lubricantes oftálmicas, Ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, metoclopramida, Platsul crema, cintas, solución fisiológica.

Por otra parte, Araceli Barrios, detalló cómo prevenir y qué hacer ante estas situaciones. En este sentido, remarcó que “está prohibido hacer fuego”.

“Ante la ola de calor, que se acentúa, se solicita a la población prevención. Pedimos no iniciar quema de pastizales, no quemar basura y, si ve fuego, comunicar a las autoridades (Bomberos, Policía o Defensa Civil). Además, para evitar golpe de calor, volvemos a aconsejar no exponerse al sol en horas donde la temperatura es más elevada (10 a 16) usar ropa clara y gorro, consumir agua y no bebidas azucaradas o alcohol”, precisó Araceli Barrios.

Para evitar incendios forestales:

-Evitar fumar y arrojar fósforos, colillas, botellas rotas en el suelo

¿Qué hacer en caso de incendios forestales?

-Evacuar inmediatamente, el área de incendio.

-Para evacuar, procurar cubrirse la boca y nariz con un paño, para no inhalar humo.

-Mientras evacuan, mirar permanentemente el comportamiento del fuego.

-Si la autoridad determina la evacuación, ACATAR las indicaciones.

-Procurar caminar cerca de aguas abiertas y poco profunda (ríos, lagos, lagunas), que podrían servir de guías de evacuación.

-No volver a un área quemada, ya que los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso.