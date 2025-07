Arribaron a Corrientes aviones hidrantes para combatir los incendios forestales

Los incendios en Corrientes no dan tregua y para combatirlos desde este martes la provincia adquirió nuevos aviones hidrantes. En el territorio correntino cuentan con el Trush 510 con base en Colonia Carolina y el AT 502 en el aeroclub de Santo Tomé. Mientras que Nación envió el AT 8T que se encuentra en Mercedes y el UH1D con base en General Alvear.

El subdirector de Defensa Civil de la provincia, Bruno Lovinson, señaló a El Litoral: “Tenemos dos alquilados por la provincia, uno está en Colonia Carolina y el otro está en Santo Tomé. Ayer (por el lunes) arribó un avión del Servicio Nacional de Manejo del Fuego a Mercedes y un helicóptero a la zona de Alvear”.

“Esperamos otro refuerzo para la base de Apóstoles y eso sería la dotación de medios aéreos para cubrir este sector”, agregó Lovinson a este medio.

Desde este martes, la provincia de Corrientes cuenta con diversos medios aéreos distribuidos estratégicamente para combatir los incendios forestales. En la base de Colonia Carolina opera un avión hidrante Trush 510, gestionado por la provincia, mientras que en la base Aeroclub Santo Tomé se encuentra un avión hidrante AT 502, también bajo la administración provincial.

Por su parte, en la base Aeródromo Mercedes se dispone de un avión hidrante AT 8T, perteneciente al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, al igual que el helicóptero UH1D, que opera desde la base Aeródromo General Alvear.

En el contexto regional del NEA, se suman medios aéreos complementarios que refuerzan la respuesta interprovincial. En Misiones, desde el aeródromo de Apóstoles, opera el helicóptero Bell 407, mientras que en Entre Ríos, en el Parque Nacional El Palmar, se encuentra otro avión hidrante AT 8T del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

(VT)