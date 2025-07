Bomberos fueron a apagar un incendio que amenazaba varias viviendas y no los dejaron pasar

Un tenso momento se vivió el martes por la tarde en la localidad de Santa Lucía cuando los Bomberos Voluntarios intentaron ingresar por uno de los caminos que conducía hasta una zona donde el fuego avanzaba a gran velocidad. Sin embargo, unos vecinos no dejaron que la brigada acceda con la autobomba y en un posteo cuentan el difícil momento.

Al principio del video se puede ver como una mujer pregunta a los bomberos a donde se dirigen, exigiendo que vaya la policía o alguien de la municipalidad. El conductor de la autobomba responde que deben ingresar por ese camino para apagar el incendio y la mujer se niega completamente.

Previamente ellos habían cortado la cadena de una tranquera para ingresar por el camino que llevaba a la zona afectada por el incendio que ponía en riesgo varias viviendas.

“No pudimos llegar al incendio donde corrían peligro algunas viviendas porque unos que se adueñaron de un camino no nos dejaron pasar y nos amenazaron con machetes, para que sepan que clase de vecinos son los de ladrillera La Morena, ahí están las pruebas”, escribió uno de los bomberos que estuvo presente en el lugar.

No tardaron en llegar los comentarios en apoyo a los bomberos y uno de los usuarios comentó la gravedad del hecho: “La verdad fue algo muy desesperante la casa de mi mamá como las casas de los vecinos que viven al lado casi prende fuego no le deseo a nadie esa desesperación horrible por la cual pasamos”.

“Doy gracias a los vecinos que actuaron de inmediato hasta que lleguen los bomberos ese fuego estaba a 10 metros de la casita de mi mamá, si vieran como quedo el techo de su casa todo con agujeros de las chispas que volaban... Ahora entiendo porqué no llegaba la unidad, por personas como esas que no tienen corazón gracias a Dios esto no pasó a mayores y se logró contener el fuego”, finalizó.

Finalmente según relatan los vecinos la brigada de bomberos voluntarios pudo ingresar y sofocaron el incendio que afectaba a las viviendas del lugar.