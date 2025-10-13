¿Qué se siente poco antes de morir?

n Investigadores y especialistas confirman que las personas realmente ven pasar toda su vida por delante, como isi fuera una película, poco antes de morir. Lo que no han confirmado es que los hallazgos son evidencia firme de que la conciencia humana continúa después de un paro cardíaco. Todo surgió porque un equipo médico hizo un descubrimiento fascinante mientras analizaba actividad cerebral de dos pacientes comatosos en sus momentos finales. Notaron un aumento en la actividad en un área del cerebro asociada a la conciencia, incluso después de que sus corazones dejaron de latir, hallazgo que podría ayudar a explicar porque muchos informan visiones vividas durante experiencias cercanas a la muerte. Lo que no han confirmado los científicos es que si los hallazgos son evidencia firme de que la conciencia continúa después de un paro cardíaco. Por un lado, el tamaño de la muestra es increíblemente pequeño, lo cual hace imposible sacar conclusiones definitivas. Aún así, estos nuevos estudios son una visión intrigantes de los procesos neurológicos que ocurren dentro de un cerebro moribundo. Como la experiencia vivida puede surgir de un cerebro disfuncional durante el proceso de morir es una paradoja neurocientífica dijo George Mashour, director fundador del Centro Michigan de Investigación de la Ciencia de la Conciencia y autor de un artículo en una revista especializada. Como indicó en un documento, el equipo descubrió un aumento en las ondas gamma en dos de cuatro pacientes después de que fueron retirados del soporte vital.

Los picos se asemejan a los observados en animales. En el 2013 el mismo equipo advirtió brotes similares de actividad cerebral después de inducir un paro cardíaco en ratas. “Estos hallazgos nos llevaron a investigar la actividad neuronal del cerebro en los pacientes moribundos antes y después de lan retirada clínica del soporte ventilatorio”, describe el equipo en su informe. Curiosamente el aumento de las ondas gamma se concentró en una parte del cerebro asociada con los sueños y las alucinaciones reportadas por pacientes con epilepsia. Pero dado el hecho de que estas oleadas en las ondas gamma solo se observaron en dos pacientes, los observadores no se aventuraron a sacar conclusiones prematuras. Además no hay forma de recopilar datos del difunto para averiguar lo que realmente experimentó. No podemos hacer correlaciones de las formas neuronales observadas de la conciencia con una experiencia de los mismos pacientes. Sin embargo los hallazgos observados son definitivamente emocionantes y proporcionan un nuevo marco para la comprensión de la conciencia de los seres humanos moribundos.

Un desafío para la ciencia.

De nuevo la ciencia se sumerge en el campo de la vida más allá de la muerte, y de nuevo los estudios demuestran que hay mucho más para averiguar e investigar respecto de lo que sucede cuando morimos y si hay otra vida tras perecer físicamente. De cualquier manera estas siguen siendo las grandes preguntas que nos hacemos sobre la muerte, desde los comienzos de la humanidad. Casi todas las religiones importantes del mundo tienen una creencia definida sobre qué sucede después de la muerte. Sin embargo, la cuestión aún se debate y discute ampliamente en todo el mundo. La mayoría de las personas están familiarizadas con la creencia cristiana del cielo y el infierno, a donde irán las personas según su comportamiento en este mundo. Pero eso aun no se sabe con exactitud. Son hipótesis y teorías. Por ejemplo en 2016 un equipo de investigadores británico confirmó que la conciencia puede continuar cuando alguien muere, pero el estudio también descubrió algunos aspectos perturbadores de la llamada vida después de la muerte. Los científicos analizaron los casos de más de 2.000 personas y establecieron que los pensamientos continúan después de que los corazones dejan de latir. Descubrieron que aquellos que experimentaron cierta conciencia, solo el dos por ciento dijo que su experiencia era coincidente con la sensación de una experiencia corporal externa, donde un individuo es totalmente consciente y puede escuchar y ver lo que sucede a su alrededor cuando muere. Un descubrimiento más preocupante fue que casi la mitad dijo que la experiencia no fue de conciencia, sino de un miedo abrumador. A pesar todo, se puede afirmar que se han descubierto nuevos indicios de la vida después de la muerte. Para algunos analistas del tema la muerte física del cuerpo humano no es simultánea con la muerte del alma, ésta no muere, y por eso habría actividad cerebral aun cuando ya el corazón de una persona ya ha dejado de latir.

En la visión de muchos que estuvieron al borde de la muerte y regresaron, hablan de una luz blanca muy intensa en un túnel al final del cual hay una sensación de paz y tranquilidad, para muchos esta es la transición hacia el otro lado. Pero veamos que es lo que se siente cuando se está a punto de morir: lo primero es una sensación de desgarro, cuando el alma se separa del cuerpo, luego desfila toda la vida del moribundo, desde que nació hasta ese momento, como si fuera una película, a gran velocidad, después se siente como si uno flotara en el aire, ve su cuerpo desde afuera, desde arriba, en la cama si está en un hospital, ve y oye todo lo que pasa a su alrededor, pero nadie lo ve. Finalmente se va desplazando lentamente, como si fuera en cámara lenta, a través de un túnel al final del cual hay una luz muy brillante y potente, cuando se llega allí hay una sensación de paz y tranquilidad. Algunos se encuentran allí con sus seres queridos ya muertos, que les dicen que todavía no es su hora, que debe regresar a la vida física. Y es cuando se encuentran de nuevo en su cuerpo físico, para seguir en la vida. Hay un refrán popular que dice “le volvió el alma al cuerpo” y es así, luego la vida continúa. Es lo que se llama ECM, Experiencia Cercana a la Muerte, que miles de personas han tenido en todo el mundo y certifican la vida en el más allá.