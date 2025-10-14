La localidad correntina de Colonia Carlos Pellegrini, puerta de entrada fundamental a los Esteros del Iberá, ha sido seleccionada por la ONU Turismo (Organización de las Naciones Unidas para el Turismo) como uno de los ocho destinos nacionales que competirán a nivel global en la edición 2025 de los premios Best Tourism Villages (Mejores Pueblos Turísticos).

La noticia ha generado una gran expectativa en la comunidad correntina, ya que gran parte de su economía gira de manera directa e indirecta en torno a la actividad turística. La resolución final de la competencia se dará a conocer este viernes 17 de octubre, en una ceremonia que se celebrará en Huzhou, provincia de Zhejiang, China.

Defensa de la preservación cultural y el crecimiento sostenible

La iniciativa de la ONU Turismo busca destacar a los destinos rurales donde el turismo se convierte en una herramienta para la creación de oportunidades y la promoción de la preservación cultural y el crecimiento sostenible.

El Secretario General de la ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, expresó: "Estos pueblos aprovechan sus ventajas únicas para el fomento del crecimiento económico, la salvaguarda de las tradiciones locales y la mejora de la calidad de vida de las comunidades."

Para llegar a esta instancia, Carlos Pellegrini fue evaluado por un Consejo Asesor externo compuesto por expertos mundiales que consideraron criterios clave como:

Recursos culturales y naturales y su conservación.

Sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Desarrollo turístico e integración de la cadena de valor.

Infraestructura y conectividad.

Los candidatos argentinos

Colonia Carlos Pellegrini había postulado junto a otros municipios correntinos como Loreto y San Miguel, resultando finalmente elegida para representar a la provincia.

Los destinos nacionales que compiten junto a la localidad correntina son: Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja) y Uspallata (Mendoza).