Tras su extinción, el Iberá recibió a cinco pichones de muitú

Corrientes sumó un nuevo capítulo en la recuperación de especies nativas, cinco ejemplares de muitú (Crax fasciolata), nacidos en el Parque de la Biodiversidad de Córdoba, llegaron este jueves al Gran Parque Iberá como parte del Programa de Conservación del Muitú.

El traslado fue posible gracias a un convenio entre el Ente Municipal BioCórdoba y la Fundación Rewilding Argentina, que desde hace años trabaja en el Iberá con proyectos de restauración de fauna como el yaguareté, el oso hormiguero, el guacamayo rojo y ahora también esta especie de ave amenazada.

Gentileza Municipalidad de Córdoba

Cómo es el ave casi extinta en el Iberá

El muitú es un ave galliforme que habita los montes del noreste argentino, además de regiones de Bolivia, Brasil y Paraguay. Su población se vio severamente reducida en el último siglo debido a la deforestación y la caza furtiva, lo que alteró el equilibrio de los ecosistemas donde cumple un rol clave.

Los cinco pichones fueron criados bajo un estricto cuidado en el Parque de la Biodiversidad, siguiendo las directrices de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Tras superar un período de cuarentena de cuatro meses en Corrientes, ahora iniciaron la etapa de pre-suelta en el Iberá, paso fundamental antes de su liberación definitiva.

Con esta acción, Corrientes se afianza como un territorio clave para la restauración de especies autóctonas y la protección de la biodiversidad en Argentina, consolidando al Iberá como un santuario de vida silvestre reconocido a nivel internacional.