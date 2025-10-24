Continúa el juicio contra el ex intendente Caram y el presidente del Concejo Deliberante

El juicio contra el ex intendente de la ciudad correntina de Mercedes, Diego Caram, y el actual presidente del Concejo Deliberante, Roberto Sánchez, continuó el jueves con la segunda sesión de debate en el Tribunal Unipersonal, a cargo del juez subrogante Martín José Vega.

Durante la audiencia, seis testigos dispuestos por la Fiscalía declararon ante el tribunal. Entre ellos se encontraban funcionarios públicos y periodistas locales, quienes relataron sus percepciones y aportaron pruebas. Los testigos fueron representados por el doctor Adrián Aurelio Casarrubia.

Entre los testigos estuvieron dos integrantes de la Guardia Urbana Municipal, quienes registraron en material fílmico la presencia de Caram en el Palacio Municipal el día de los hechos. También declararon la Secretaria de Hacienda y Finanzas, Contadora Luisa del Carmen Sotelo, y el Coordinador de Gabinete y ex presidente del HCD, Nelson José Scheffer, quienes detallaron los actos administrativos vinculados al caso.

Asimismo, los periodistas Agustín Ávalos y Julio Alejandro Meda ofrecieron su testimonio sobre lo observado en el marco de su labor profesional.

Los hechos

Según el Ministerio Público Fiscal, Caram, asistido por sus defensores Juan Ignacio Karam y Nahuel Ávalos, y Sánchez, representado por los abogados Pablo Andrés Fleitas y Jaquelina Alegre Medina, habrían actuado en presunta usurpación de autoridad.

El fiscal acusa a Caram de asumir el cargo de Intendente durante su suspensión mediante un acto administrativo de Sánchez. La imputación incluye los delitos de usurpación de autoridad y desobediencia a órdenes de autoridades en concurso ideal, en calidad de autor material, mientras que Sánchez es señalado como partícipe necesario en los mismos delitos y como autor material de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, en concurso real.

El proceso continúa a medida que el tribunal escucha nuevas declaraciones y analiza la evidencia presentada por ambas partes.