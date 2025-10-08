¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Esteros del Iberá puente Santo Tomé-Sao Borja Leonardo Cositorto
CORRIENTES

Salud Mental: realizarán jornada de concientización en la plaza Vera de Corrientes

La actividad estará organizada por la Dirección de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social. La propuesta estará abierta para el público en general. 
 

Por El Litoral

Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 07:59

En el marco del Mes de la Salud Mental, el Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes llevará a cabo este miércoles una jornada de concientización en la plaza Vera. Las actividades se realizarán de 18 a 20 y estará organizada por la Dirección de Juventud.

La propuesta, destinada al público en general, tiene como finalidad promover la importancia del cuidado de la salud mental, a través de actividades recreativas y reflexivas. Durante el encuentro se compartirá información sobre los espacios disponibles para quienes necesiten acompañamiento o atención profesional en esta área.

Desde la organización destacaron que el evento busca generar un espacio accesible para hablar sobre salud mental y fomentar el acceso a recursos que favorezcan el bienestar emocional de las personas.

