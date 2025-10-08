Salud Mental: realizarán jornada de concientización en la plaza Vera de Corrientes

En el marco del Mes de la Salud Mental, el Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes llevará a cabo este miércoles una jornada de concientización en la plaza Vera. Las actividades se realizarán de 18 a 20 y estará organizada por la Dirección de Juventud.

La propuesta, destinada al público en general, tiene como finalidad promover la importancia del cuidado de la salud mental, a través de actividades recreativas y reflexivas. Durante el encuentro se compartirá información sobre los espacios disponibles para quienes necesiten acompañamiento o atención profesional en esta área.

Desde la organización destacaron que el evento busca generar un espacio accesible para hablar sobre salud mental y fomentar el acceso a recursos que favorezcan el bienestar emocional de las personas.