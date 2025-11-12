¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PREPARATIVOS

Encuentro Plurinacional de Mujeres en Corrientes: confirmaron la grilla de talleres

Se espera la participación de más de 70 mil personas.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 10:32

La Comisión Organizadora del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries confirmó la grilla de talleres que se desarrollarán los días 22 y 23 de noviembre en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Corrientes.

El evento, que se extenderá durante tres días (hasta el 24), espera reunir a más de 70 mil personas de todo el país y de comunidades internacionales. Los talleres se realizarán el sábado de 15 a 18 y el domingo de 9 a 12 y de 15 a 18, y estarán abiertos a la participación de mujeres y disidencias. La inscripción a las actividades de autogestión ya se encuentra abierta.

¿De qué tratan los talleres?

Los talleres del Encuentro Plurinacional constituyen espacios de debate, intercambio y construcción colectiva, donde se abordan diversas problemáticas desde una perspectiva de género y derechos humanos. Durante la acreditación del sábado por la mañana, se entregará a las y los participantes un mapa con las sedes y temáticas.

En esta edición, los 16 ejes de trabajo abarcan temáticas como:

  • Historia y tensiones de los Encuentros.
  • Activismo.
  • Tierras y pueblos originarios.
  • Identidades sexo-genéricas.
  • Etapas de la vida.
  • Cuidados y familias diversas.
  • Salud.
  • Trabajo y desocupación.
  • Educación.
  • Arte.
  • Deporte.
  • Violencias por motivos de género.
  • Trata de personas.
  • Derechos humanos.
  • Religiones.
  • Coyuntura geopolítica y económica.

Cada taller contará con moderadoras y relatoras que garantizarán la participación equitativa y registrarán las conclusiones colectivas. Esas síntesis serán compartidas en el cierre del Encuentro y formarán parte de un documento final.

 

