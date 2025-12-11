Corrientes: alerta por una impresionante mortandad de peces en el río Guaviraví

Una alarmante mortandad de peces registradas en el río Guaviraví desataron preocupación entre los pobladores del departamento correntino de San Martín. El fenómeno fue captado esta semana por lugareños en una estructura artificial construida por una arrocera cerca de la zona conocida como Los Tres Cerros, donde una gran cantidad de ejemplares apareció sin vida sobre el cauce.

Hallazgo de mortandad de peces

Gentileza Tu voz Carolina

Los peces aparecieron en frente de la represa, se trata de una construcción, ubicada junto a la Ruta Provincial Nº 114, es una obra hidráulica levantada hace unos 15 años por una empresa privada dedicada al cultivo de arroz. Se trata de una represa utilizada para detener o regular el flujo del agua y garantizar el riego de los campos de producción.

Aún falta determinar las causas

A pesar de la magnitud del desastre ambiental, hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la mortandad. Especialistas advierten que este tipo de episodios puede tener múltiples orígenes desde variaciones bruscas en los niveles de oxígeno hasta el impacto de agroquímicos o alteraciones en el caudal y subrayan la necesidad urgente de realizar estudios técnicos.

Gentileza Tu voz Carolina

Además de determinar qué ocurrió, los análisis permitirán descartar eventuales riesgos para la salud y prevenir que el problema se extienda aguas abajo. El Litoral consultó a organismos competentes, pero por ahora no hubo respuestas oficiales sobre las posibles causas del daño ambiental.

Mientras tanto, los vecinos esperan que se actúe con rapidez para esclarecer el episodio y evitar que vuelva a repetirse en una zona clave para la actividad productiva y para la biodiversidad correntina.