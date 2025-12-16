Convocatoria en Corrientes: buscan familia para adoptar a una niña de 12 años

El Poder Judicial de Corrientes lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia adoptante para una niña de 12 años que se encuentra en situación de adoptabilidad.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Virasoro, con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

Según se informó oficialmente, la niña reside en un Dispositivo de Cuidado desde el año 2021 y tiene dos hermanos mayores que también se encuentran en situación de adoptabilidad. Asiste a una escuela especial con sistema plurigrado, recibe clases de apoyo y se destaca por su autonomía en las actividades cotidianas, su predisposición a colaborar y su capacidad para establecer vínculos.

De acuerdo al informe judicial, presenta un diagnóstico de retraso madurativo, por lo que requiere una familia que pueda brindarle contención, acompañamiento sostenido y cuidados acordes a sus necesidades, promoviendo su bienestar emocional y su integración social.

Desde el Poder Judicial remarcaron que la adopción implica un compromiso a largo plazo y subrayaron la importancia de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar que les brinde afecto, estabilidad y oportunidades de desarrollo.

Las personas o familias interesadas pueden acceder al formulario de Convocatorias Públicas disponible en la web oficial del Poder Judicial de Corrientes y enviarlo al Juzgado interviniente o al RUACtes, cuyos datos de contacto son los siguientes:

Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Santo Tomé

E-mail: [email protected]

Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 h al (03756) 484800/01

Dirección: Avenida Lavalle Nº 2351

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes – Poder Judicial)