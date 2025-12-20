Corrientes quedó entre las 10 ciudades más calurosas del país

Las altas temperaturas volvieron a marcar el pulso de este sábado en gran parte de la región. Según el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Corrientes se encuentra entre las 10 ciudades más calurosas con una sensación térmica de 41.1°C y una máxima de 36°C.

El listado de las ciudades más calurosas

Varias ciudades superaron ampliamente los 36 °C, con picos extremos que reflejan la intensidad del calor. En lo más alto del listado se ubicó Santiago del Estero, con una temperatura de 42,6 °C y una humedad relativa del 30%, consolidándose como la ciudad más calurosa del país. Le siguieron Las Lomitas (Formosa) con 38,8 °C y San Fernando del Valle de Catamarca con 38,4 °C.

El ranking continúa con localidades como Termas de Río Hondo con 37,2 °C, La Rioja capital con 37°C y Chamical con 36,9 °C, mientras que San Miguel de Tucumán alcanzó los 36,6 °C.

Ciudades correntinas

En este contexto, Corrientes capital se posicionó en el puesto 10 del ranking nacional, con una temperatura de 36 °C y una sensación térmica de 41,1 °C, acompañada por una humedad del 45%. El registro confirma que la provincia se encuentra entre las zonas más afectadas por el calor extremo, con valores que impactan de lleno en la vida cotidiana de la población.

Además, otra ciudad correntina aparece en el listado, Paso de los Libres, que alcanzó los 35,4 °C, con una sensación térmica de 40,8 °C. Desde el SMN recomiendan extremar los cuidados, mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y grupos de riesgo, mientras persistan estas condiciones meteorológicas.