Corrientes: el padre Héctor Amarilla será el nuevo párroco del Perpetuo Socorro

El Arzobispado de Corrientes informó que el próximo martes 16 de diciembre, durante la misa de las 19, el padre Héctor Amarilla asumirá como nuevo párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el barrio Mil Viviendas de la capital.

Amarilla llega a esta comunidad tras su servicio como vicario en la parroquia Inmaculada Concepción de la localidad homónima.

Su designación se da luego de la muerte del padre Martín Zacarías, muy querido por los fieles de la zona.

Desde la Iglesia local invitaron a acompañar este nuevo inicio con oración, para que el padre Héctor pueda ejercer su misión con cercanía y entrega, bajo la protección de la Virgen del Perpetuo Socorro.