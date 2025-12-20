Corrientes se encuentra bajo peligro extremo por incendios

Gran parte de la provincia se encuentra este sábado bajo peligro extremo de incendio. De acuerdo con el análisis elaborado por la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes en base a datos meteorológicos, el mapa oficial muestra amplias zonas en rojo, la categoría más crítica, lo que refleja un escenario altamente riesgoso ante la combinación de altas temperaturas, viento, baja humedad y falta de precipitaciones.

Zonas en alerta roja por peligro de incendios

El mapa completo

Según el relevamiento, prácticamente todo el centro como Concepción, San Roque, Mercedes, sur como en Goya, Sauce y de la costa del Uruguay como Monte Caseros, Paso de los Libres y noreste como en Corrientes Capital, presentan condiciones extremas, mientras que algunos sectores aislados del norte como Ituzaingó se ubican en riesgo alto. Este nivel implica que cualquier foco ígneo puede propagarse con rapidez, volverse incontrolable y generar graves daños ambientales, productivos y para la población.

Prohibida la quema

Desde el área advierten que en este contexto no se recomienda ningún tipo de quema, ya que el comportamiento del fuego puede volverse errático y explosivo. Además, remarcaron que el índice no delimita zonas exactas, sino que representa una referencia general del peligro en función de variables climáticas.

Ante estos casos se debe tener extrema precaución, especialmente en zonas rurales y periurbanas, ya que la mayoría de los incendios tienen origen humano. Se debe denunciar rápidamente cualquier columna de humo para permitir una intervención temprana.