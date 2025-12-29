Tras la aprobación del Presupuesto 2026 las acciones suben hasta 3% en Wall Street

Los mercados inician la última semana del año con el foco de la atención puesto en el efecto sobre los precios de activos y bonos de la aprobación del Presupuesto 2026 el viernes 26, cuando las operaciones del mercado ya habían cerrado.

La victoria legislativa conseguida por la administración de Javier Milei con la sanción de la llamada “ley de leyes” brinda un escenario de previsibilidad, a la vez que garantiza la continuidad de los objetivos de superávit fiscal y ajuste del gasto público que son seguidos de cerca por los mercados.

Aunque los negocios en Wall Street marcan un sesgo negativo en el pre-market, los ADR de compañías argentinas negociados en dólares registran alzas. Grupo Galicia sube un 3,5%, YPF asciende 0,4%, Banco Supervielle suma 0,3% y Pampa Energía gana 2,8% a las 10:15 horas.

Fuente: Infobae