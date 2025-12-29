Corrientes: Desarrollo Social coordina asistencia a familias afectadas en Empedrado

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, José Irigoyen, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Empedrado, Rubén Fernando Echeverría, con el objetivo de continuar coordinando acciones y programas destinados a asistir a las familias afectadas por las inundaciones.

El encuentro se realizó luego de un recorrido por las zonas más afectadas por las intensas lluvias registradas en la localidad.

Planificación de acciones

Durante la reunión, las autoridades avanzaron en la planificación de estrategias orientadas a brindar respuestas integrales frente a la situación que atraviesan numerosos hogares, como consecuencia de las persistentes precipitaciones en la región.

Según se informó, las acciones buscan ofrecer soluciones que permitan acompañar a las familias durante el proceso de recuperación.

Acompañamiento del Gobierno provincial

Desde el Gobierno de Corrientes se ratificó el compromiso de continuar acompañando a las familias damnificadas, reforzando la asistencia con recursos y herramientas destinadas a atender las necesidades derivadas del temporal.