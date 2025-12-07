Vínculos entre la Unne y Francia en pos de la formación agrícola

El rector de la Unne, doctor Omar Larroza, recibió en su despacho a una comitiva francesa encabezada por la Cónsul Honoraria de Francia Veronique Avart, funcionaria que gestionó junto a la Secretaria General de Relaciones Interinstitucionales Unne, un acuerdo de intercambio estudiantil y docente entre la Eragia - Unne y el Liceo Agrícola Pierre-Paul Riquet que ya se viene ejecutando hace tres años.

Los acuerdos refrendados en la oportunidad, llevaron la firma del rector Larroza y los representantes de la Escuela Nacional Superior de Formación de Enseñanza Agrícola (Ensfea) de Castanet Tolosan y el Legta (Lycée d´Enseignement Général et Technologique Agricole) de Pau Montardon- París.

“Si bien los intercambios entre docentes y estudiantes de Eragia y el Liceo Agrícola francés ya se vienen realizando, la visita de las autoridades y pares franceses viene a consolidar el vínculo y las relaciones ya existentes”, señaló el director de la Eragia, ingeniero agrónomo Juan Samaniego.

La mesa estuvo integrada por el rector Larroza, quién recibió a los visitantes acompañado por el secretario general de Relaciones Interinstitucionales de la Unne, Sebastián Slobayen, el director de la Escuela Eragia, Juan Samaniego y la persona que oficia de nexo entre las partes, cuyas gestiones derivaron en los productivos e incesantes intercambios que se vienen sucediendo de un tiempo a esta parte entre la Eragia y distintas Escuelas de Educación Agrícola de Francia, Veronique Avart.

La comitiva francesa estuvo integrada por el Jefe de Cooperación Internacional del ministerio de Agricultura de Francia, Gerardo Ruiz; la directora de Relaciones Internacionales y el director de Educación Agrícola de la Escuela Nacional Superior de Formación de Enseñanza Agrícola (Ensfea) Marion Demay y Xavier Lugand y Valérie Hannoun, responsable de la Red América Latina de la Enseñanza Agrícola de Francia dependiente del ministerio de Agricultura francés.

Crecer junto a Francia en aprendizaje y cooperación

Los presentes mantuvieron un productivo intercambio. En la oportunidad, los representantes de Francia escucharon con interés al rector de la Unne, quien definió en sus ideas, el rol estratégico que la Universidad cumple en el desarrollo productivo local y regional y -en el caso de la formación agrícola-ganadera, apoyada en dos pilares fundamentales: las Facultades de Ciencias Agrarias y Veterinarias y especialmente, la Eragia como espacio de innovación con fuerte anclaje territorial.

Larroza compartió con los franceses visitantes, experiencias que van desde el Hotel Escuela -cuya construcción avanza en los Esteros del Iberá, como un claro ejemplo del impulso generado desde la universidad en buenas prácticas agrícolas, hotelería, gastronomía y ecoturismo-, hasta proyectos que vinculan a la institución con los gobiernos de Chaco y Corrientes y el sector privado.

“La universidad en esta región tan asimétrica, actúa como impulsora de buenos modelos y prácticas que funcionan en las comunidades de influencia y que definitivamente, sirven para la implementación de futuras políticas públicas”, reconoció el titular de la Unne.

En representación de la Eragia, su director Juan Samaniego destacó la puesta en valor de la producción local y el trabajo articulado con otras unidades académicas que se realiza en la Escuela Regional de enseñanza media dependiente de la Unne que encabeza actualmente. En esta línea, puso en valor los avances académicos – productivos y técnicos – investigativos – resultados del trabajo realizado con las diferentes unidades académicas de la Unne.

Por su parte, el secretario general de Relaciones Interinstitucionales de la Unne, hizo especial hincapié en los proyectos que se desarrollan en el Parque Tecnológico de la Unne (espacio de labor asociativa con el Gobierno de Corrientes) donde los trabajos que allí se proyectan, abrevan en el desarrollo productivo y agrícola de la provincia.

Funcionarios franceses destacaron el modelo educativo-productivo de la ERAGIA

El representante del ministerio de Agricultura de Francia, Gerardo Ruiz, subrayó entusiasmado el carácter innovador de esta articulación educativo-productiva que se genera desde la Eragia. “No es usual escuchar de una manera tan clara, que una escuela agrícola forme parte del desarrollo productivo de una región”, reconoció el funcionario francés, tras tomar nota y escuchar atentamente al rector Larroza.

Valérie Hannoun, por su parte, expresó su admiración por la dinámica institucional que mantiene la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industria (Eragia) de la Unne. “Estoy impresionada -destacó- nosotros en Francia intentamos promover esta misma dinámica en nuestras escuelas agrícolas”, reconoció la funcionaria francesa.

Al cierre, Larroza entregó a los visitantes franceses, libros sobre gobernanza e historia de los Esteros del Iberá-Corrientes y abanicos, agendas y pines institucionales, como presente recordatorio de identidad local. El rector de la Unne recibió también un presente informativo y culinario por parte de la comitiva francesa a modo de agradecimiento y cordialidad por el buen recibimiento.

