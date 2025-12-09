Sarampión y coqueluche: Salud advierte por atrasos en vacunas de niños de Corrientes

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes insistió en la importancia de respetar el calendario obligatorio de vacunación infantil.

Con el lema “Cuidarnos es más fácil cuando respetamos los tiempos de cada vacuna”, remarcaron que las dosis deben aplicarse en la edad exacta indicada, especialmente ante el aumento de casos de sarampión y coqueluche en el país.

Desde la cartera sanitaria recordaron que todos los vacunatorios de la provincia cuentan con las dosis disponibles y solo se requiere DNI y carnet.

Vacunas obligatorias para recién nacidos

Hepatitis B (antes de las 12 horas de vida)

BCG (antes de los 7 días)

Primer año de vida: vacunas por mes

Rotavirus: 2 y 4 meses

Quíntuple (difteria, tétanos, tos convulsa, haemophilus y hepatitis B): 2, 4 y 6 meses

IPV (polio): 2, 4 y 6 meses

Neumococo conjugada: 2, 4 y 12 meses

Meningococo: 3 y 5 meses

Antigripal: desde los 6 meses

Triple Viral y Hepatitis A: 12 meses

Hasta los 2 años

Meningococo (refuerzo): 15 meses

Varicela (1 dosis): 15 meses

Antigripal: 24 meses

Quíntuple (refuerzo): 15 a 18 meses

Fiebre Amarilla: 18 meses

5 y 11 años: refuerzos clave

A los 5 años: IPV (refuerzo) 2° Triple Viral 2° Varicela Triple Bacteriana Celular

A los 11 años: Meningococo (única dosis) Triple Bacteriana Acelular (refuerzo) Virus del Papiloma Humano (única dosis) Fiebre Amarilla (refuerzo)



Cambio en el Calendario: nueva aplicación contra el sarampión

Salud recordó que el Cofesa modificó el esquema y desde 2026 la segunda dosis será a los 18 meses, y ya no a los 5 años.

Objetivo:

Mayor protección (97% de efectividad)

Más cobertura

Mejor respuesta ante brotes

Vacunación en Capital: cronograma