Lluvias en Corrientes: Sauce registró 150 mm en un solo día

Llegaron nuevamente las precipitaciones a Corrientes y dejó importantes acumulados en diferentes zonas. Los registros variaron notablemente con algunos picos que casi alcanzan los promedios habituales para esta época del año. En Sauce la lluvia alcanzó los 150 mm, 102 en Esquina y en otros sectores rondó los 50 mm.

El detalle de las lluvias

Según los datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en la localidad de Sauce, las precipitaciones alcanzaron un notable acumulado de 150 mm, este volumen representa uno de los valores más altos del fin de semana. En Goya el milimetraje superó los 100 mm y produjo anegamientos en varias zonas.

Otra de las localidades con lluvias intensas fue Esquina, donde la mini estación meteorológica Rincón de Sarandí registró 102 mm. En Monte Caseros las precipitaciones desde el comienzo del mes llegaron a los 91,05 mm siendo este martes el día con mayor acumulado de 55 mm.

El Sombrerito alcanzó los 135 mm en los primeros 9 días del mes, frente a un promedio histórico de 118 mm. En la estación de Corrientes Capital, ubicada por ruta 5, la cantidad fue de 52 mm con un acumulado mensual de 79 mm.

En Bella Vista se registró 39 mm, siendo los de mayores acumulados el de el pasado domingo con 30 mm frente a un promedio histórico mensual de 159,7 mm.

Bajos acumulados

En la EEA INTA Mercedes llovió solo el lunes dejando 34,5 mm en lo que va del mes y en la Agencia de Extensión Rural del Inta Santo Tomé se registró solo 17 milímetros en todo diciembre frente a un promedio mensual de 184 mm.

En Rincón Chico, en el departamento de Ituzaingó, se reportaron 36 mm. Aunque moderado, el registro se suma a un diciembre que ya comenzó con inestabilidad marcada en la zona norte.

En tanto, en Colonia Unión, al noreste de la provincia, se reportó un acumulado de 20 milímetros desde este lunes, información brindada por el productor Sergio Glinka. Aunque menor en comparación con otros puntos, el registro confirma la presencia de precipitaciones dispersas en todo el territorio provincial.