Un apostador ganó $8.844 millones en el Quini 6: cuánto le descontarán

Un apostador de Reconquista obtuvo este domingo el mayor premio individual del Quini 6, tras acertar los seis números de la modalidad Revancha.

La combinación 05, 15, 25, 33, 40 y 45 le permitió quedarse con un pozo de $8.844 millones brutos, de los que cobrará alrededor de $6.190 millones netos una vez se descuenten los impuestos.

La jugada fue realizada en la agencia N.º 9321 de la ciudad. Hasta el momento no trascendió la identidad del ganador, quien tiene 15 días corridos para presentarse a cobrar.

Se trata del monto más alto que el Quini 6 entregó a un solo apostador desde su creación. La agencia vendedora recibirá un “premio estímulo” de $97,7 millones.

El sorteo acumulaba más de $16.000 millones entre sus cuatro modalidades, siendo la Revancha la que reunía más de la mitad del pozo y la única que registró ganador.

Resultados del domingo

Tradicional: 01, 07, 15, 29, 40, 45

El pozo de $2.592 millones quedó vacante. Veintisiete jugadores acertaron cinco números y recibirán $1.490.147 cada uno.

Segunda del Quini: 04, 16, 29, 31, 34, 45

No hubo ganadores con seis aciertos. Veinticuatro apostadores obtendrán $1.676.415 por cinco números.

Revancha: 05, 15, 25, 33, 40, 45

Hubo un único ganador.

Siempre Sale: 05, 14, 17, 29, 33, 43

Setenta jugadores recibirán $5.154.579 cada uno por acertar cinco cifras.