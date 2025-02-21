El índice de estrés calórico de animales se encuentra en niveles “severos”

Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) reveló que para la provincia de Corrientes el índice de estrés calórico en animales bovinos se encuentra en niveles extremos en horas de la siesta. Estas condiciones se mantendrán a partir de este viernes y hasta el lunes 24 de febrero.

Las altas temperaturas pueden tener efectos negativos sobre la fisiología, la salud, el comportamiento y el estado de los animales, lo cual afecta negativamente su bienestar. El estrés calórico, disminuye la fertilidad, la producción y el rendimiento de los rodeos, mientras aumenta el riesgo de muerte por golpe de calor, razón que alarma a productores.

“Para los próximos días, se prevén temperaturas en ascenso con vientos del sector norte y buena insolación. Habría ambiente muy caluroso y húmedo con estrés entre moderado a severo en las horas de descanso. A las 15 horas se prevé el estado de emergencia a partir del viernes 21 en la mayor parte de la región”, revela el informe.

Esto se extenderá hasta por lo menos el lunes 24 de febrero, según detallan en el trabajo elaborado conjuntamente por los integrantes del Área de Agrometeorología del Instituto de Clima y Agua, INTA EEA Rafaela (Chiavassa Alejandro, Sapino Verónica), Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional del Litoral (Toffoli Guillermo) y Servicio Meteorológico Nacional - Dirección de Servicios Sectoriales – Centro de Información Meteorológica .

¿Qué es el estrés calórico?

Se denomina estrés calórico al conjunto de cambios fisiológicos y comportamentales que se desencadenan en los animales en ambientes con elevada temperatura, los cuales llevan a una disminución en la eficiencia productiva. Los signos que con mayor frecuencia pueden observarse en los bovinos son, en primera instancia, el aumento de la frecuencia respiratoria y del consumo de agua, así como la búsqueda de sombra.

A medida que las condiciones estresantes se agravan, comienzan a observarse: disminución de los desplazamientos, reducción del consumo de alimentos, disminución del tiempo dedicado a rumia y descanso, jadeo, salivación excesiva y protrusión de la lengua.

Para estimar la severidad de las condiciones de estrés calórico a las que se encuentra expuesto un animal, es de relevancia contemplar no solo la intensidad del ITH (alerta, peligro o emergencia), sino también la duración (cantidad de días con ITH superior a 75) y la frecuencia de exposición a esas condiciones (cada cuanto tiempo se repiten las olas de calor). Para que un animal expuesto a condiciones de estrés térmico pueda perder el calor acumulado a lo largo del día y recuperarse, se estima que la temperatura debe descender por debajo de los 21 °C en la noche durante al menos unas seis u ocho horas.

Para acceder al informe completo: hacé click acá.

