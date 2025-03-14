Nuevos casos de dengue en Corrientes: ya son 13

Se detectaron nuevos casos de dengue y hasta el momento la provincia acumula 13 (2 de Capital y 11 en el interior). La directora general de Epidemiologia, Angelina Bobadilla, detalló que “como es habitual ante la sospecha de un caso activamos el bloqueo vectorial, que incluye el recorrido de la zona con tareas de relevamiento, fumigación, control focal y recomendaciones a la familia para la prevención de esta patología".

El dengue se transmite por la picadura de mosquitos Aedes aegypti. Es una patología viral febril y aguda. La fiebre puede durar de dos a siete días de evolución y dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea intensa, dolor retro ocular, náuseas o vómitos, mialgias, artralgias, exantemas, entre otras.

Además de eliminar los criaderos de mosquitos, se recomienda el uso diario y frecuente de repelentes en la piel y en la ropa (preferentemente de mangas largas y pantalones largos); colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los mosquitos al domicilio; cambiar el agua de bebederos y floreros con frecuencia; y mantener limpios los desagües y canaletas para evitar la acumulación de agua.