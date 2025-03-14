¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Unne Felinos calor en Corrientes
Continúa con bloqueo vectorial y acciones preventivas

Nuevos casos de dengue en Corrientes: ya son 13

La tarea incluye recorrido de la zona, relevamiento, fumigación y control larvario. Desde la cartera sanitaria provincial se insiste en la importancia de la eliminación de los recipientes con agua que puedan servir como criaderos de mosquitos.

Por El Litoral

Viernes, 14 de marzo de 2025 a las 20:51

Se detectaron nuevos casos de dengue y hasta el momento la provincia acumula 13 (2 de Capital y 11 en el interior). La directora general de Epidemiologia, Angelina Bobadilla, detalló que “como es habitual ante la sospecha de un caso activamos el bloqueo vectorial, que incluye el recorrido de la zona con tareas de relevamiento, fumigación, control focal y recomendaciones a la familia para la prevención de esta patología".

El dengue se transmite por la picadura de mosquitos Aedes aegypti. Es una patología viral febril y aguda. La fiebre puede durar de dos a siete días de evolución y dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea intensa, dolor retro ocular, náuseas o vómitos, mialgias, artralgias, exantemas, entre otras.

Además de eliminar los criaderos de mosquitos, se recomienda el uso diario y frecuente de repelentes en la piel y en la ropa (preferentemente de mangas largas y pantalones largos); colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los mosquitos al domicilio; cambiar el agua de bebederos y floreros con frecuencia; y mantener limpios los desagües y canaletas para evitar la acumulación de agua.

