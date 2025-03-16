¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Dengue: están abiertas las inscripciones para la primera dosis de la vacuna

Desde la web del Ministerio de Salud de Corrientes se puede solicitar un turno.

Por El Litoral

Domingo, 16 de marzo de 2025 a las 12:51

El Gobierno de Corrientes informó este domingo que la comunidad puede inscribirse para recibir la primera dosis de la vacuna contra el dengue. La inoculación está destinada a las personas entre 20 y 50 años.

Desde el portal web del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes se puede solicitar un turno. 

Es importante recordar que el viernes 14 la directora general de Epidemiologia, Angelina Bobadilla, reportó que hasta el momento la provincia acumula 13 casos positivos de dengue (2 en Capital y 11 en el interior).

El dengue se transmite por la picadura de mosquitos Aedes aegypti. Es una patología viral febril y aguda. La fiebre puede durar de dos a siete días de evolución y dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea intensa, dolor retro ocular, náuseas o vómitos, mialgias, artralgias, exantemas, entre otras.

