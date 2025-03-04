Se confirmó un aumento en el precio del servicio de remises para marzo

El referente en Corrientes de la Federación Argentina de Remises (Farem), Hugo Rivas, confirmó que durante marzo las tarifas del servicio se ajustarán en concordancia con el aumento del precio del combustible.

Rivas reconoce que "la idea es no aumentar demasiado, pero si va a haber un repunte" en una entrevista con ElLitoral.com.ar.

Es de público conocimiento que el precio del combustible aumentó un 2% en marzo y ya acumula un 6% en lo que va del 2025. Al respecto, Rivas comenta que "cada agencia sabe que si sube el combustible, automáticamente pueden subir la mínima".

"No se trata de que la agencia o remisero son unos sinvergüenzas, lo establece una ordenanza", dijo Rivas con respecto al aumento a las tarifas del servicio. Además, detalló sobre la normativa que "no podemos estar por debajo del litro de Shell V-Power, ni superar lo que cuesta un litro y medio".

Por otra parte, Rivas aclaró que el ajuste se justifica con el aumento de los costos operativos, donde se considera el mantenimiento de cada unidad.

