Profesora Elisabeth Siguel de Semper

n Reunión de la Ministra con el Ministro Reynaldo Bruquetas y gente del CONET.

Otro gran acierto del Gobernador Adolfo Navajas Artaza. El Ministerio de Bienestar Social a cargo del doctor Reinaldo Bruquetas, contaba con tres Subsecretarías: Bienestar Social, Salud Pública y Educación y Cultura.

Ocupó este último cargo -en primera instancia- el doctor Horacio Gutnisky, y a comienzos de 1970 fue convocada la Licenciada Señora Elizabeth Sigel de Semper. Tenía antecedentes en la docencia primaria, secundaria y universitaria. Conocía el movimiento docente de la ciudad de Corrientes, trabajaba en cátedras de escuelas secundarias y como adjunta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional del Nordeste, en la cátedra Psicología del Adolescente.

Ella manifiesta: “tenía las mejores referencias de Navajas Artaza, por lo que no me sorprendí cuando lo advertí un gobernador, que en verdad tenia por la Educación un verdadero espíritu Sarmientino. Navajas insuflo a mi espíritu de trabajo, la palabra justa, cordial para que todo se hiciera con agrado”. Encontramos una tarea donde había que comenzar desde cero. Materialmente la Subsecretaría contaba con dos habitaciones, cuatro escritorios, un armario, un archivo y cuatro empleados. Cultura se desempeñaba en la actual sede del Museo Vidal, frente al teatro Juan de Vera.

La situación en Educación era la siguiente: 1970 fue el año internacional de la Educación, los gremios docentes clamaban por un nuevo Estatuto. Su ante proyecto debía ser minuciosamente analizado por una abogada de presidencia, la doctora Margarita Argúas, de enorme prestigio, se debió corregir hasta lo ínfimo, logrando que se sancionara como Ley del Docente Provincial Nº 2971 y su reglamentación por Decreto 549\71.

“Se estableció la estructura Orgánica de la Subsecretaría de Educación y Cultura, y su reglamentación, lo que obligó, al no haber personal formado para cada una de sus modalidades, preparar a un grupo de jóvenes profesores, que con gran entusiasmo recibió formación en Planificación Educativa de un funcionario de la UNESCO, el profesor A. Rivera Arroyo, que en diversos seminarios los preparó durante casi un año.”

Al frente de la Dirección General de Planificación comenzó la tarea, la señora Elizabeth Sigel de Semper, que luego continuó con la Profesora Ana Gómez de la Fuente de Amadey. “Formadas estas personas, con objetivos bien claros, se hicieron cargo de las diferentes áreas de esta Dirección General: Información y Documentación Arquitectura, Estadísticas Educativas y Perfeccionamiento Docente; creándose por Decreto 2495 del 24 de julio de 1970, la Dirección General de Planeamiento e Investigación Educativa.

Como se advierte se formó un grupo muy sólido de trabajo en Planeamiento que sabía lo que había que hacer, y que se disolvió durante el período de la Gobernación de Don Julio Romero, pero que se recompone en el ’77 con la presencia de la señora de Semper como Ministra de Educación y Cultura.

Las Comisiones Vecinales e Intendentes de distintas poblaciones del Interior de la Provincia, sentían la presión de la población para que sus hijos pudieran continuar sus estudios secundarios. Navajas Artaza conocía la necesidad por ser del Interior. Este clamor de que se crearan ciclos básicos, tropezaba con la dificultad de la falta de profesores, porque no existían. No obstante se tomó la mejor resolución, que fue su apertura. Los jóvenes necesitaban esa contención, y sabíamos que aquellos que se esmeraran podrían continuar sus estudios.

“Se crearon Ciclos Básicos en trece poblaciones, eligiendo como profesores, ante la falta de educadores con títulos, a profesionales y a los maestros de los últimos grados.

“Se abrieron en Riachuelo, Perugorría, Paso de la Patria, Mariano I. Loza, Mocoretá, Chavarría, Tabaí, San Lorenzo y San Carlos. “Faltaban profesores, surge la necesidad de crear Institutos Superiores para su formación en diferentes especialidades”.

Se crearon en el comienzo de la gestión de Navajas Artaza los Institutos Superiores de Paso de los Libres y Santo Tomé y posteriormente me tocó -agrega la Ministra- crear el instituto Superior Nº1 y se creó e instaló en la Escuela Provincial “Domingo Faustino Sarmiento. La Nación indicaba que se hiciera una micro-experiencia educativa, por lo que fue una de las escuelas piloto, por lo que se transformó en un centro activo y eficiente de perfeccionamiento, actualización e investigación.”

“Se crean los Profesorados con el objetivo de la formación de profesores de nivel elemental, intermedio y medio; profesores para enseñanza rural, para educación física, pedagogía diferencial y numerosos cursos de perfeccionamiento y capacitación docente; técnicas para las distintas especialidades y ramas de la enseñanza, de acuerdo con las necesidades de la Provincia.

“Los cursos que concretaron setecientas horas cátedra de perfeccionamiento, se llevó a cabo con la participación de 516 directivos docentes. Los Institutos contaron con sendos reglamentos internos aprobados por Decreto Nº 553/71.

“Los planes de las diferentes Carreras fueron aprobados por Resolución Ministerial Nº 90/71, estableciendo su planta funcional, y se estableció por Resolución Ministerial Nº 92/71, las disposiciones especiales para el llamado a Concurso.

Los Jurados estuvieron constituidos por profesores universitarios designados por Decreto Nº 944/71, llegándose por Decreto Nº 1358/71 a la designación de los primeros Profesores Titulares por Concurso, hecho significativo en la historia de la docencia provincial.

“Se inició una Biblioteca para docentes, actualizada, puesta al servicio de la docencia provincial.

“Las carreras del Instituto de Educación Física y Pedagogía Diferencial, se ofrecieron en la región que no contaban con ellas.

“Por presentación realizada ante las Provincias de Misiones y Formosa, nos constituimos en postulantes ante el NEAEDE, para que el Instituto Nº 1 fuera designado “Centro de Perfeccionamiento Docente” de la región.

“Todo esto no fue obra de hechos pasivos, sino el esfuerzo humano en la transformación en logro. Por eso estábamos convencidos, que el desarrollo de los recursos humanos -con el aumento de conocimientos, de capacitación, de habilidad en el trabajo- darían sus frutos.

“De las escuelas agro-técnicas de Libertador, Sauce, Gobernador Virasoro y Monte Caseros; sólo la de Gobernador Virasoro funcionaba como tal. Se consideró la necesidad de resolver la situación, introduciendo un régimen de internado necesario, para el tipo de actividad a realizar, lo que dio posibilidad a que actualmente funcionen.

“Se crean -además de la Dirección General de Planificación e Investigación Educativa- la Dirección General de Enseñanza Privada, la Dirección General de Enseñanza Media y Superior, la Dirección General de Educación Física, y se elevó a Dirección General lo que era Dirección de Cultura de la Provincia. Se designó por concurso a sus Directores.

“Corrientes necesitaba capacitar a su gente en distintos oficios. Así (en los galpones de la ex Estación del Tren Económico (frente a la plaza Torrent), se puso en marcha un operativo al alcance de adultos, dando la posibilidad de capacitarse en un oficio, a fin de mejorar la situación laboral.

“La formación de instructores la brindó el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET). Con nuestros propios instructores se inició la formación de operarios, para los que el Gobierno de la Provincia proveyó del material de trabajo necesario.

“El ejemplo fue la experiencia de España, donde habían formado 300.000 operarios especializados. En Corrientes -a los dos años- habían egresado 380 alumnos de los cursos de carpintería, cerrajería, mozos, azulejistas, electricistas y mecánica del automotor. Lo más interesante, es que se instaló una fábrica de muebles escolares, que produjo en un mes 3.000 bancos, confeccionados por los alumnos y que se distribuyeron en escuelas primarias y secundarias.

El operativo de Capacitación y Adiestramiento Para Operarios (CAPO), tuvo al fin su lugar definitivo, al conseguirse un enorme predio, donde se construyeron galpones apropiados, y se instaló una de las escuelas llamada “De Navajas“.

Fue delegada la Subsecretaria Lic. Elizabeth Sigel de Semper a la Primera Reunión de Educación por Resolución Nº 394 del 18 de agosto del 72, concurriendo a todos sus plenarios y a los del Consejo Federal de Coordinación Cultural en el mismo año. Esto último, trajo como posterior consecuencia, la creación del Consejo Provincial de Coordinación Cultural.

“Esta re-organización total de la Subsecretaria de Educación y Cultura de la Provincia, con sus trabajos científicos de Planeamiento e Investigación, fueron la base para que al ser creado el Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia en el año 1974, y designada en el año 1979 como Ministra, la Lic. Elizabeth Sigel de Semper, se retomaran y concluyeran trabajos de relevancia para la Provincia y el País, del periodo Navajas Artaza.”