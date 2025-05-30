Una facultad de la Unne dictará una diplomatura en Infraestructura Tecnológica

En el marco del Programa de Ofertas Educativas Especiales, la La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Unne presentó este viernes una nueva Diplomatura en Infraestructura Tecnológica basada en Software Libre.

La iniciativa tiene como objetivo formar perfiles técnicos capacitados para afrontar los desafíos actuales de la gestión de sistemas de información, tanto en el ámbito público como privado.

En un contexto donde las organizaciones dependen cada vez más de sistemas informáticos robustos y seguros, esta diplomatura se enfoca en la capacitación para el diseño, desarrollo y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas mediante el uso de herramientas de software libre. Esta elección no solo reduce costos de licencias, sino que también promueve la autonomía operativa, la soberanía tecnológica y la optimización de recursos locales.

La propuesta busca dotar a los participantes de competencias prácticas para la instalación y configuración de sistemas operativos Linux, administración de usuarios, gestión de redes, monitoreo de sistemas, seguridad informática básica, virtualización y mantenimiento de servicios esenciales. La formación apunta tanto a profesionales y técnicos del área como a personas con conocimientos básicos en informática que deseen insertarse en un campo con alta demanda laboral.

El equipo docente estará compuesto por especialistas de los departamentos de Informática y Física de Facena con trayectoria en el campo académico y tecnológico.

Modalidad, duración y requisitos

El cursado tendrá una duración de seis meses, con una carga horaria total de 200 horas, y se dictará en modalidad virtual (presencial remota), complementada con un encuentro presencial por módulo. Las clases se desarrollarán mediante videoconferencias y la plataforma Moodle del Sistema Institucional de Educación a Distancia combinando teoría, práctica y actividades asincrónicas.

Los interesados podrán inscribirse presentando título secundario completo, estar cursando una carrera afín o demostrar experiencia laboral en áreas de soporte técnico, incluso sin formación universitaria formal.

Para cursar, los estudiantes deberán contar con una computadora con al menos 8GB de RAM, procesador Intel i3 o Ryzen 3, 50GB de espacio libre, cámara y micrófono, y una conexión estable a internet de al menos 30Mb.

Más información

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden dirigirse al Departamento de Informática de Facena, ubicado en 9 de Julio 1449, Corrientes Capital, o comunicarse al teléfono (0379) 447-3931.

También se puede acceder al formulario de preinscripción y a más detalles de la diplomatura en el sitio web oficial del Poee de la Unne.

