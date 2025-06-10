Piden colaboración para Xica, una perra de 11 años que debe realizarse quimioterapias

Xica es una perra ovejero alemán de 11 años, dócil y compañera, que se convirtió en una integrante fundamental de la familia que la cuida. Desde diciembre del año pasado, su salud comenzó a preocupar a sus dueños, luego de varios estudios descubrieron que tenía un tumor en la vejiga y bazo comprometido. El precio del medicamento aumenta cada semana y ahora necesitan recaudar $175.000

A fin de año, sus familiares notaron que tenía dificultad para orinar y permanecía mucho tiempo en posición para hacerlo sin lograrlo. Alarmados, la llevaron a un veterinario y, tras realizarle una ecografía, recibieron un diagnóstico que cambió sus vidas.

Xica en sus controles veterinarios.

Eusebia Barrios, dueña de Xica, en diálogo con El Litoral contó cómo pudieron detectar que su mascota tenía un tumor: “Notamos que quería hacer caca y no podía, llamamos a un veterinario, la revisó y nos mandó hacerle una eco. Salió que los intestinos están bien, no hay obstrucción, pero si se podía ver el tumor en la vejiga y el bazo comprometido”.

Fue derivada a la clínica veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unne, donde la atiende el doctor Cardozo, especialista en oncología veterinaria. Ahora necesita comenzar un nuevo ciclo de quimioterapia este 28 de junio. Cada dosis de medicamento cuesta alrededor de $175.000, un gasto difícil de afrontar para la familia, que también debe cubrir estudios de laboratorio, ecografías y traslados.

“El medicamento en este momento sale $175.000, es caro pero nos sirve para 4 sesiones de quimioterapia, terminó uno y ahora debe comenzar de nuevo el 28 de junio por eso queremos juntar para poder comprar y que siga con la quimio”, agregó Eusebia a este medio.

Gracias a un tratamiento de quimioterapia y medicamentos, Xica mejoró notablemente: “De ánimo está bien, ya puede orinar y come sin problemas. Pero no debe abandonar la quimio ni los medicamentos”, explicó.

Por eso, apelan a la solidaridad de los correntinos: “Con lo que puedan, con lo que tengan, todo suma. Cualquier colaboración nos ayudará a que Xica continúe su tratamiento y pueda seguir acompañándonos”.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 3624710482 o realizar una donación al eusebia.955.borne.mp .Xica tiene la oportunidad de seguir viviendo con la calidad de vida que se merece gracias al apoyo de todos.

(VT)