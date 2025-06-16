¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Marcha universitaria genocidio Itatí
Marcha universitaria genocidio Itatí
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Así será la nueva terminal de Goya para colectivos de media y larga distancia

El intendente promulgó la ordenanza para su construcción en un predio ubicado a metros de la Ruta 12. El plazo que puso para la primera parte de los trabajos.  

Por El Litoral

Lunes, 16 de junio de 2025 a las 17:14

El intendente de la ciudad correntina de Goya, Mariano Hormaechea, promulgó la ordenanza para la construcción de la terminal colectivos de media y larga distancia. 

Las obras se ejecutarán en un predio sobre avenida Neustadt a pocos metros de la Ruta Nacional N° 12, en inmediaciones del Parque Industrial. 

Hormaechea afirmó que “con el acompañamiento del gobierno provincial y también con un esfuerzo del Municipio, planteamos avanzar en esta primera etapa”. 

En cuanto a los recursos y el plazo de obra de la etapa inicial, aseveró que “estamos hablando aproximadamente entre 400 y 500 millones de pesos". 

"Y nos va a demandar, (la construcción) si nos acompaña el tiempo, un plazo de 4 o 5 meses”, estimó en declaraciones a Radio Power.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD