Así será la nueva terminal de Goya para colectivos de media y larga distancia

El intendente de la ciudad correntina de Goya, Mariano Hormaechea, promulgó la ordenanza para la construcción de la terminal colectivos de media y larga distancia.

Las obras se ejecutarán en un predio sobre avenida Neustadt a pocos metros de la Ruta Nacional N° 12, en inmediaciones del Parque Industrial.

Hormaechea afirmó que “con el acompañamiento del gobierno provincial y también con un esfuerzo del Municipio, planteamos avanzar en esta primera etapa”.

En cuanto a los recursos y el plazo de obra de la etapa inicial, aseveró que “estamos hablando aproximadamente entre 400 y 500 millones de pesos".

"Y nos va a demandar, (la construcción) si nos acompaña el tiempo, un plazo de 4 o 5 meses”, estimó en declaraciones a Radio Power.