La Justicia reconoció el derecho de una mujer mayor a no ser separada de sus animales

El juzgado Civil, Comercial y Laboral resolvió este jueves priorizar el derecho de una mujer a no ser separada de los animales con los que convivía. La mujer, una persona de mayor edad, habitaba en el predio de un hospital local con gallinas y perros junto a su hijo que tiene discapacidad.

Ante la propuesta de ser trasladada a un hogar de ancianos, la mujer se negó, explicando que no aceptaría separarse de sus animales, quienes forman parte de su vida cotidiana. El juez interviniente valoró esa postura como una expresión de autonomía personal que debía ser respetada, incluso en el marco de una situación de alta vulnerabilidad.

En su fallo, el magistrado destacó la interseccionalidad de los factores de riesgo presentes en el caso: edad avanzada, discapacidades tanto en la mujer como en su hijo, pobreza estructural y aislamiento. Por eso, ordenó su incorporación prioritaria a un programa habitacional que contemple condiciones dignas para ambos y también para los animales domésticos.

Además, dispuso que se garantice atención médica diaria y asistencia social para la familia.

Esta resolución forma parte de la selección de fallos incluidos en el nuevo número de la revista Cuadernos de Jurisprudencia, editada por el Área de Jurisprudencia y Biblioteca Central, dedicada en esta edición a las distintas formas de vulnerabilidad. La publicación puede descargarse desde su micrositio oficial o solicitarse por correo electrónico.

